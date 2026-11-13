مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
میزبانی از شهدای گمنام، فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است + فیلم
گروه استانها - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان گفت: حضور سه شهید گمنام در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، عطر شهادت را در جایجای استان پراکنده کرده و زمینه ارتباط نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم میکند.
سرهنگ «علی کلوندی»، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: مفتخریم که همچون سالهای گذشته در ایام سوگواری دخت نبی مکرم اسلام، میزبان پیکرهای مطهر سه شهید گمنام باشیم.
وی افزود: از هجدهم آبانماه که پیکرهای مطهر این شهدا وارد استان شدهاند، عطر شهادت در جایجای کردستان پیچیده و مردم شریف استان با بزرگواری و افتخار، میزبان این سه شهید عزیز بودهاند.
کلوندی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: حضور این شهدا قطعاً زمینه ارتباط نسل جدید با شهدا و آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ ایثار و فداکاری را فراهم میکند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد استقبال باشکوه مردم از پیکرهای مطهر این شهدا هستیم که نشاندهنده ارادت و پیوند عمیق مردم با فرهنگ شهادت است.
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