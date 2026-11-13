جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
فرهنگ ایثار و شهادت تنها مسیر نجات و خوشبختی ملت ایران است + فیلم
گروه استانها - جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: شهدای گمنام پس از چهار دهه از دوران دفاع مقدس بازگشتهاند تا بار دیگر فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در برابر زورگویان جهان را به جامعه یادآوری کنند.
سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع شهید گمنام اظهار کرد: شهدای عزیز ما پس از گذشت چهار دهه از دوران دفاع مقدس به میان مردم بازگشتهاند تا یادآور فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت باشند.
وی افزود: حضور این شهدا به ما میآموزد که تنها راه نجات و مسیر خوشبختی ملت ایران، توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویان جهان است.
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