گروه استان‌ها ـ فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ اعتقادی است و با ابزارهای نظامی نمی‌توان بر اراده ملت‌ها غلبه کرد، گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ وحدت و انسجام، در برابر تمام توطئه‌های دشمن ایستاده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی»، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام در سنندج، با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: گمنامی در فرهنگ شهادت به معنای گمشدگی نیست، بلکه بالاترین درجه اخلاص است که خداوند به بهترین بندگان خود عطا کرده است.





وی با اشاره به تقارن تشییع شهدای گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: هر سال در ایام فاطمیه، عطر حضور شهدای گمنام در سراسر کشور می‌پیچد و این شهدا با حضور خود، دل‌های مردم را از تعلقات دنیوی جدا و به ارزش‌های الهی نزدیک می‌کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته تمام توان خود را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: دشمنان با وجود برخورداری از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نتوانسته‌اند نور الهی انقلاب اسلامی را خاموش کنند و به اذن خداوند در آینده نیز نخواهند توانست.

رضایی با اشاره به تفاوت جنگ اعتقادی و جنگ ابزاری خاطرنشان کرد: آیا دشمنان با بمب، موشک، زیردریایی و تجهیزات نظامی می‌توانند نور شهدا را خاموش کنند؟ جنگی که ریشه در اعتقاد و ایمان دارد، با ابزارهای مادی قابل مقابله نیست و تجربه ۴۷ سال گذشته نیز این حقیقت را برای ملت ایران ثابت کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در طرف درست تاریخ ایستاده است، گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران میراثی است که از مکتب سیدالشهدا (ع) و فرهنگ شهادت به ارث رسیده و همین روحیه موجب شده است که توطئه‌های دشمنان در مقاطع مختلف با شکست مواجه شود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در صحنه و آمادگی نیروهای مسلح اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی که به برکت خون شهدا و امام شهید به وجود آمده، بزرگ‌ترین سرمایه کشور است و دشمنان هرگز نخواهند توانست اراده خود را بر ملت بزرگ ایران تحمیل کنند.

رضایی با اشاره به تحولات جنگ اخیر و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود افزود: دشمنان با وجود به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های نظامی و سیاسی، به اهداف راهبردی خود نرسیدند و امروز تمرکز آن‌ها بر بازگشایی تنگه هرمز است؛ در حالی که این موقعیت راهبردی، نعمتی الهی و ظرفیتی ارزشمند برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از مردم استان کردستان به‌ویژه در روزهای جنگ، گفت: مردم غیور و شهیدپرور کردستان در طول ۴۷ سال گذشته و به‌خصوص در جنگ اخیر، با تمام امکانات و داشته‌های خود از رزمندگان و مدافعان کشور پشتیبانی کردند و اجازه ندادند دشمن کوچک‌ترین تعرضی به این سرزمین داشته باشد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی همچنان در میدان دفاع از کشور حضور خواهد داشت و تا آخرین توان از این آب و خاک دفاع خواهد کرد.



