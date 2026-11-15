نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛
شهدای ورزشکار، قهرمانان میدان ایثار بودند
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه شهدای ورزشکار الگویی از معرفت، جوانمردی و اخلاق بودند، گفت: این شهدا قهرمانی را از میدان ورزش به میدان ایثار و شهادت رساندند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در اجلاسیه شهدای ورزشکار در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای ورزشکار، اظهار کرد: شهدای ورزشکار ویژگیها و خصوصیات برجستهای داشتند که آنان را از دیگران متمایز میکرد.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این اجلاسیه، بهویژه مجموعه ادارهکل ورزش و جوانان استان، بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش زورخانهای و ترویج فرهنگ پهلوانی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار افزود: بسیاری از این شهدا در عرصه ورزش به مقام قهرمانی و جایگاههای ارزشمندی رسیده بودند، اما در مقطعی حساس از تاریخ، مسیر دیگری از قهرمانی را انتخاب کردند و با ایثار جان خود، حماسهای ماندگار آفریدند.
پورذهبی با اشاره به شهیدان آذرپی، از شهدای ورزشکار محله خود، گفت: این شهدا نمونه ورزشکارانی بودند که پس از افتخارآفرینی در عرصه ورزش، در میدان دفاع از ارزشها نیز حماسه آفریدند و نامشان در تاریخ ایثار و شهادت ماندگار شد.
وی سه ویژگی برجسته شهدای ورزشکار را معرفت، جوانمردی و اخلاق دانست و تصریح کرد: نخستین ویژگی این شهدا، معرفت نسبت به دین، خداوند، اهلبیت(ع) و حرمت ورزش بود.
وی جوانمردی را دومین ویژگی این شهدا برشمرد و افزود: ورزشکار واقعی اهل ایثار و ازخودگذشتگی است و همین روحیه موجب میشود جامعه نگاه ارزشمند و انسانی به چنین افرادی داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت اخلاق نیکو بهعنوان سومین ویژگی شهدای ورزشکار خاطرنشان کرد: این شهدا انسانهایی خوشاخلاق و مورد احترام در خانواده، جامعه و میان دوستان خود بودند.
پورذهبی در پایان با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا و برگزارکنندگان این اجلاسیه، بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و راه شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه تأکید کرد.
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