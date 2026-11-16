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مربی کردستانی هدایت تیم ملی کاراته بانوان ایران در جام جهانی چین را بر عهده گرفت

گروه استان‌ها - تیم ملی کاراته بانوان ایران با همراهی نگار حسینی، مربی کردستانی، برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کاراته عازم چین شد؛ مسابقاتی که با حضور ۸۰ تیم از ۴۲ کشور جهان در شهر هانگژو برگزار می‌شود.

کد خبر: 4202325تاریخ انتشار: 78 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تیم ملی کاراته بانوان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی کاراته راهی کشور چین شد و نگار حسینی، مربی توانمند کردستانی، نیز به‌عنوان عضو کادر فنی، ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

این دوره از رقابت‌های جام جهانی به میزبانی شهر هانگژو چین و با حضور ۸۰ تیم ملی از ۴۲ کشور و پنج قاره جهان برگزار می‌شود و نزدیک به ۴۰۰ ورزشکار در مدت سه روز و در چهار رده مختلف به رقابت خواهند پرداخت.

کشورهای مطرحی همچون الجزایر، ایتالیا، ژاپن و چین، میزبان مسابقات، با چهار تیم کامل در این رویداد حضور دارند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراحل مقدماتی و یک‌چهارم نهایی کاتای تیمی زنان و کومیته تیمی مردان از روز جمعه برگزار خواهد شد.

نگار حسینی از مربیان باسابقه و توانمند کاراته استان کردستان است که حضور او در کادر فنی تیم ملی بانوان، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های مربیگری ورزش استان در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

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برچسب ها

ورزش بانوانکارته‌کاتبم ملی کارته بانواننگار حسینی

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