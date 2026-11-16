رویش طلای سرخ در سروآباد، قلب کردستان + فیلم

گروه استان‌ها - روستای قلعه‌گاه از توابع شهرستان سروآباد، با برخورداری از خاک حاصلخیز و شرایط آب‌وهوایی مناسب، به یکی از مستعدترین مناطق کشت زعفران در غرب کشور تبدیل شده است؛ ظرفیتی که علاوه بر تولید طلای سرخ، زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان و اهالی منطقه را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، هم‌زمان با فصل برداشت زعفران، مزارع روستای قلعه‌گاه از توابع شهرستان سروآباد، میزبان برداشت گل‌های بنفش زعفران است؛ محصولی ارزشمند که با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی این منطقه، آینده روشنی برای توسعه کشت آن در غرب کشور ترسیم می‌کند.





لقمان عباس‌نیا، زعفران‌کار سروآبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک کردستان اظهار کرد: حدود هفت سال است که فعالیت خود را در زمینه کشت زعفران آغاز کرده‌ام.

وی درباره چگونگی ورود به این عرصه گفت: ابتدا با مشاهده کشت زعفران در تلویزیون و فضای مجازی به این کار علاقه‌مند شدم تا اینکه یکی از دوستانم که از تربت‌جام به منزل ما آمده بود، کشت زعفران را پیشنهاد کرد.

این کشاورز سروآبادی افزود: دوستم معتقد بود کردستان از بهترین خاک و شرایط آب‌وهوایی برای کشت زعفران برخوردار است و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا این فعالیت را آغاز کنم.

عباس‌نیا با اشاره به نتایج فعالیت خود طی هفت سال گذشته تصریح کرد: خوشبختانه این کار علاوه بر توسعه کشت زعفران در منطقه، زمینه اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

ظرفیت‌های طبیعی روستای قلعه‌گاه نشان می‌دهد که توسعه کشت زعفران می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، به رونق اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان در شهرستان سروآباد کمک کند؛ ظرفیتی ارزشمند که با حمایت و برنامه‌ریزی مسئولان می‌تواند قلعه‌گاه را به یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران در غرب کشور تبدیل کند.