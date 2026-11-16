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دبیر استانی قرارگاه بعثت تأکید کرد؛

تجمعات شبانه در دیواندره باید تقویت شود

گروه استان‌ها ـ دبیر استانی قرارگاه بعثت با تأکید بر نقش تجمعات شبانه در تقویت اتحاد و انسجام ملی، خواستار افزایش مشارکت مردم و حمایت جدی‌تر مسئولان شهرستان دیواندره از این برنامه‌ها شد.

کد خبر: 4202331تاریخ انتشار: 45 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «داود خواجه‌لو»، دبیر استانی قرارگاه بعثت، در شورای اداری شهرستان دیواندره که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تجمعات شبانه با محوریت مردم و با هدف تقویت اتحاد و انسجام ملی شکل گرفته و به رویدادی کم‌نظیر در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به استمرار این تجمعات در استان کردستان افزود: در حال حاضر تجمعات شبانه در ۱۵ نقطه استان برگزار می‌شود که در ۹ شهر و شهرستان به‌صورت هر شب، در چهار شهر یک یا دو شب در هفته و در دو شهرستان نیز به شکل رژه خودرویی دنبال می‌شود.

دبیر استانی قرارگاه بعثت با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در شهرستان دیواندره گفت: این تجمعات در ورودی پارک ملت با حضور حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر و در برخی شب‌ها با مشارکت ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر برگزار می‌شود، اما انتظار می‌رود با همراهی مسئولان و مشارکت بیشتر مردم، حضور در این برنامه‌ها پرشورتر شود.

خواجه‌لو همچنین بر ضرورت تقویت کمی و کیفی تجمعات تأکید کرد و افزود: قرارگاه بعثت وظیفه رصد، برنامه‌ریزی، هدایت، راهبری و پشتیبانی مادی و معنوی این تجمعات را برعهده دارد.

وی در پایان خواستار برگزاری دست‌کم ماهانه یک جلسه با حضور مسئولان شهرستان، به‌ویژه مدیران فرهنگی، برای بررسی موانع، آسیب‌شناسی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای تقویت و ارتقای تجمعات شبانه شد.

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برچسب ها

شورای اداریدیواندرهتجمع شبانه

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