تجمعات شبانه در دیواندره باید تقویت شود

گروه استان‌ها ـ دبیر استانی قرارگاه بعثت با تأکید بر نقش تجمعات شبانه در تقویت اتحاد و انسجام ملی، خواستار افزایش مشارکت مردم و حمایت جدی‌تر مسئولان شهرستان دیواندره از این برنامه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «داود خواجه‌لو»، دبیر استانی قرارگاه بعثت، در شورای اداری شهرستان دیواندره که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تجمعات شبانه با محوریت مردم و با هدف تقویت اتحاد و انسجام ملی شکل گرفته و به رویدادی کم‌نظیر در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به استمرار این تجمعات در استان کردستان افزود: در حال حاضر تجمعات شبانه در ۱۵ نقطه استان برگزار می‌شود که در ۹ شهر و شهرستان به‌صورت هر شب، در چهار شهر یک یا دو شب در هفته و در دو شهرستان نیز به شکل رژه خودرویی دنبال می‌شود.

دبیر استانی قرارگاه بعثت با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در شهرستان دیواندره گفت: این تجمعات در ورودی پارک ملت با حضور حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر و در برخی شب‌ها با مشارکت ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر برگزار می‌شود، اما انتظار می‌رود با همراهی مسئولان و مشارکت بیشتر مردم، حضور در این برنامه‌ها پرشورتر شود.

خواجه‌لو همچنین بر ضرورت تقویت کمی و کیفی تجمعات تأکید کرد و افزود: قرارگاه بعثت وظیفه رصد، برنامه‌ریزی، هدایت، راهبری و پشتیبانی مادی و معنوی این تجمعات را برعهده دارد.

وی در پایان خواستار برگزاری دست‌کم ماهانه یک جلسه با حضور مسئولان شهرستان، به‌ویژه مدیران فرهنگی، برای بررسی موانع، آسیب‌شناسی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای تقویت و ارتقای تجمعات شبانه شد.