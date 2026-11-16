کشت ۱۰ هزار هکتار محصول علوفهای در دیمزارهای کردستان
گروه استانها - استان کردستان در سال دوم اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارهای کشور، با کشت ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار ماشک و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود علوفهای، بیشترین میزان جذب بذر علوفه در کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نخستین نشست وبیناری هماهنگی و برنامهریزی سال دوم طرح پایداری تولید در دیمزارهای کشور، با حضور «عزیز کریمی» ، مدیرکل غلات و محصولات اساسی و جمعی از مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی استانها برگزار شد.
در این نشست، «زاهد حاجیمیرزایی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گزارشی از وضعیت بارندگی، دمای هوا و آخرین وضعیت اجرای طرح در استان کردستان ارائه کرد و از افزایش میزان بارندگی در استان خبر داد.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات کشت در چارچوب این طرح اظهار کرد: با برنامهریزی و حمایتهای انجامشده، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نخود علوفهای و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار ماشک در استان کشت شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: همچنین تولید علوفه در ۷۶۰ هکتار از مزارع بذری برنامهریزی و اجرا شده که میتواند در تأمین بذر مورد نیاز محصولات علوفهای نقش مؤثری داشته باشد.
حاجیمیرزایی با اشاره به وضعیت تأمین نهادههای کشاورزی در کردستان تصریح کرد: در حال حاضر بذر فرآوریشده باقیماندهای در سطح استان وجود ندارد و در زمینه جذب و تأمین کود نیز مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی در ادامه، ناهماهنگی برنامه ابلاغی طرح پایداری تولید با برنامه الگوی کشت استان را از جمله مسائل موجود دانست و اعلام کرد پیشنهاد اصلاحی کردستان برای بررسی و بازنگری به ستاد مرکزی ارائه خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت متناسبسازی اعتبارات با شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها، خواستار بازنگری در اعتبارات مربوط به تأمین خودرو، کارشناسان پهنه و کارشناسان ارشد طرح و همچنین تعیین جداگانه اعتبارات ترویجی شد.
افزایش قیمت کود و سوخت و پرداختنشدن مطالبات گندمکاران نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و بر ضرورت پیگیری آنها تأکید شد.
در ادامه، مدیرکل غلات و محصولات اساسی، ضمن قدردانی از گزارش ارائهشده از سوی استان کردستان، اعلام کرد: تاکنون ۷۵ درصد بذر گندم توزیع شده و کردستان در جذب بذر علوفه، بیشترین آمار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
وی در جمعبندی این نشست، از استانها خواست اصلاحیهها و پیشنهادهای خود را درباره برنامههای ابلاغی ارسال کنند و بر تسریع در جذب کودهای پتاس و اوره، استفاده از ظرفیت دانشگاههای استانی و تمرکز بر توسعه محصولات جدید تأکید کرد.
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