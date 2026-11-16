گروه استان‌ها - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: دانشگاه علاوه بر تولید علم و تربیت متخصص، رسالت پرورش انسان‌هایی را بر عهده دارد که دانش را با اخلاق و تخصص را با تعهد همراه کنند.

شهادت، تجلی اوج ایمان، آزادگی و مسئولیت‌پذیری است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «کیوان شافعی»، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، در مراسم چهارمین سالگرد شهادت دانشجوی شهید غلامرضا بامدی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: شهادت پایان زندگی نیست، بلکه تجلی اوج ایمان، آزادگی، مسئولیت‌پذیری و وفاداری انسان به ارزش‌هایی است که فراتر از منافع و حتی حیات فردی قرار دارند.

وی با استناد به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران افزود: خداوند متعال شهیدانی را که در راه او جان خود را فدا کرده‌اند، مرده نمی‌داند، بلکه آنان را زنده و برخوردار از جایگاهی ویژه معرفی می‌کند؛ حقیقتی که نشان می‌دهد گاهی پایان حیات جسمانی، آغاز جاودانگی نام و یاد انسان است.

شافعی با اشاره به ویژگی‌های شهدای دانشجو بیان کرد: این جوانان در آغاز یا میانه مسیر زندگی، با استعدادهای درخشان، آرزوهای بزرگ و آینده‌ای روشن قرار داشتند، اما نام خود را در کنار واژه پرافتخار شهید جاودانه کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان با تأکید بر رسالت دانشگاه در قبال نسل جوان تصریح کرد: دانشگاه باید در کنار تولید علم و تربیت متخصص، زمینه‌ساز پرورش انسان‌هایی باشد که دانش را با اخلاق، تخصص را با تعهد و مسئولیت‌پذیری را با پیشرفت فردی همراه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه نمی‌توان داغ فراق شهدا را جبران کرد، اما می‌توان با شناخت ارزش‌های آنان، حفظ حرمت نامشان و تلاش در مسیر اعتلای جامعه و پاسداشت کرامت انسانی، ادامه‌دهنده راه این عزیزان بود.

شافعی در پایان با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، برای شهدای والامقام علو درجات و برای خانواده‌های آنان صبر، سلامتی و آرامش مسئلت کرد.