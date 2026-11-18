نواقص توزین و توزیع کود شیمیایی در کردستان شناسایی شد
گروه استانها - بازرس کل استان کردستان در بازدید سرزده از انبار مرکزی کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نواقصی را در فرآیند توزین و توزیع این نهاده شناسایی و به مسئولان مربوطه تذکرات نظارتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمدامین حیدری» ، بازرس کل استان کردستان، به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، بهصورت سرزده از انبار مرکزی محل نگهداری کود شیمیایی بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی و نظارت بر عملکرد شبکه توزیع انجام شد و در جریان آن، میزان موجودی کود شیمیایی، شرایط و کیفیت انبارداری، فرآیند توزین و نحوه توزیع این محصول مورد بررسی قرار گرفت.
حیدری در این بازدید با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع و کافی نهادههای کشاورزی، رعایت الزامات قانونی و استانداردهای مربوط به نگهداری و توزیع کود شیمیایی را ضروری دانست و خواستار نظارت مستمر بر این فرآیند با هدف رفع دغدغههای کشاورزان شد.
بر اساس این گزارش، در جریان بازدید میدانی، نواقصی در نحوه توزین و توزیع کود شیمیایی مشاهده شد که بازرس کل استان در همین رابطه تذکرات و ارشادات نظارتی لازم را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.
بازرسکل کردستان همچنین با اشاره به نقش نهادههای کشاورزی در افزایش بهرهوری تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی، تأکید کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز کشاورزان، از اولویتهای این نهاد نظارتی است.
وی در پایان اطمینان داد که بازدیدهای میدانی و سرزده، بهویژه در حوزههای مرتبط با معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی، بهطور مستمر در دستور کار بازرسی کل استان قرار دارد.
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