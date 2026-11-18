گروه استان‌ها - بیمارستان شفا سقز با انجام موفقیت‌آمیز یک عمل جراحی پیچیده به روش لاپاراسکوپی، گام تازه‌ای در توسعه خدمات تخصصی و کم‌تهاجمی درمانی برداشت؛ اقدامی که می‌تواند نیاز بیماران منطقه به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، یک عمل جراحی پیچیده به روش لاپاراسکوپی توسط علیرضا مکیان، متخصص جراحی عمومی، در بیمارستان شفا شهرستان سقز با موفقیت انجام شد.

این عمل جراحی بر روی بیمار ۵۰ ساله انجام گرفت که خوشبختانه با نتیجه مطلوب همراه بود و بیمار پس از طی مراحل مراقبت‌های پس از عمل، با وضعیت عمومی پایدار و مناسب از بیمارستان ترخیص شد.

جراحی لاپاراسکوپی از روش‌های کم‌تهاجمی درمانی است که در بیماران واجد شرایط، با کاهش اندازه برش‌های جراحی، درد کمتر پس از عمل و تسریع روند بهبودی، امکان بازگشت سریع‌تر بیمار به فعالیت‌های روزمره را فراهم می‌کند.

جعفر شاهسوار، رئیس بیمارستان شفا سقز، ضمن تبریک این دستاورد به مردم شهرستان و جامعه پزشکی، از تخصص و مهارت دکتر مکیان و تلاش مجموعه تیم جراحی، بیهوشی و کادر درمان قدردانی کرد.

وی انجام چنین عمل‌های پیشرفته‌ای در داخل شهرستان را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده ارتقای توانمندی‌های تخصصی بیمارستان شفا و ظرفیت مجموعه درمانی سقز در ارائه خدمات پیشرفته پزشکی است.

رئیس بیمارستان شفا همچنین توسعه خدمات نوین درمانی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از خدمات تخصصی در محل سکونت را از اهداف مهم مجموعه درمانی شهرستان عنوان کرد.

شاهسوار ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و استفاده از توان علمی و تخصصی پزشکان، زمینه ارائه خدمات درمانی پیشرفته‌تر در سقز فراهم شود و نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان کاهش یابد.