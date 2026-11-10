پایش آمادگی پایگاههای اورژانس ۱۱۵ سقز در دستور کار قرار گرفت
گروه استانها - رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان با حضور در پایگاههای اورژانس شهرستان سقز، وضعیت تجهیزات، نیروی انسانی، ناوگان عملیاتی و روند پاسخگویی به مأموریتهای فوریتهای پزشکی را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «بابک هدائی» ، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان، در راستای نظارت بر کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و ارزیابی آمادگی عملیاتی پایگاهها، از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ شهرستان سقز بازدید کرد.
در جریان این بازدید، بخشهای مختلف پایگاههای اورژانس از جمله وضعیت آمادگی ناوگان عملیاتی، تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی، نحوه ارائه خدمات به بیماران و مصدومان، وضعیت نیروی انسانی و چگونگی پاسخگویی به مأموریتهای اورژانسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
هدائی در گفتوگو با کارشناسان و کارکنان اورژانس، بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر، رعایت استانداردهای عملیاتی، مدیریت صحیح تجهیزات و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهرستان سقز، تعهد، مسئولیتپذیری و حضور بهموقع نیروهای عملیاتی را از عوامل مؤثر در ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان دانست.
این بازدید با هدف تقویت نظارت میدانی، شناسایی ظرفیتها و نیازهای موجود و ارتقای سطح آمادگی پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان انجام شد.
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