گروه استان‌ها - وضعیت آمادگی عملیاتی پایگاه جاده‌ای اورژانس ایرانخواه سقز با هدف ارتقای توان امدادرسانی در شرایط جوی نامساعد، بررسی و تجهیزات، ناوگان آمبولانس و امکانات مورد نیاز فصل سرما ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در راستای افزایش آمادگی پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی برای مواجهه با حوادث احتمالی در فصل بارندگی و سرما، پایگاه جاده‌ای ایرانخواه شهرستان سقز مورد پایش و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، وضعیت ناوگان آمبولانس، تجهیزات پزشکی و امدادی، اقلام دارویی و امکانات رفاهی و گرمایشی پایگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید شد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و اهمیت محورهای مواصلاتی تحت پوشش این پایگاه، سلامت فنی آمبولانس‌ها و تجهیز خودروهای امدادی به امکانات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، همچنین اطمینان از عملکرد مناسب سیستم‌های گرمایشی، از محورهای اصلی این ارزیابی بود.

همچنین نیازمندی‌ها و مسائل پایگاه در حوزه تجهیزات و پشتیبانی بررسی شد و بر پیگیری و رفع نواقص احتمالی با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی تأکید شد.

در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان فوریت‌های پزشکی، بر تداوم نظارت‌های میدانی و آمادگی همه‌جانبه نیروها و تجهیزات برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث جاده‌ای در شرایط جوی نامساعد تأکید شد.