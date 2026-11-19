نماینده دهیاران بخش هورامان تأکید کرد؛
سردخانه، امنیت شغلی دهیاران و اینترنت و مطالبات هورامان
گروه استانها - نماینده دهیاران بخش هورامان با اشاره به مشکلات اقتصادی و زیرساختی روستاها، خواستار ایجاد صنایع تبدیلی، تأمین امنیت شغلی دهیاران، رفع ضعف آنتندهی و بازنگری طرحهای هادی روستایی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «رزگار محمدی» نماینده دهیاران بخش هورامان، در نشست دهیاران با حضور قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فرماندار سروآباد و نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، مهمترین مطالبات و مشکلات روستاهای منطقه را مطرح کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری هورامان اظهار کرد: این منطقه به دلیل تولید محصولات باکیفیتی همچون انار و انجیر، ظرفیت مناسبی برای احداث سردخانه و صنایع تبدیلی دارد؛ اما متأسفانه بخش عمده سود حاصل از فروش این محصولات به جیب دلالان میرود و کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی سهم واقعی خود را دریافت نمیکنند.
محمدی حمایت از کارآفرینان، ایجاد سردخانه و راهاندازی صنایع تبدیلی را از راهکارهای مهم رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه دانست.
نماینده دهیاران بخش هورامان همچنین با انتقاد از نبود امنیت شغلی دهیاران گفت: متأسفانه گاهی با تغییر اعضای شورای اسلامی روستاها و به دلیل اختلافات و کدورتهای شخصی، دهیاران باسابقه بدون دلایل کارشناسی و مشخص از مسئولیت کنار گذاشته میشوند.
وی تأکید کرد: دهیاران برای کسب تجربه و ارائه خدمات، سالها آموزش و فعالیت میکنند و ضروری است سازوکار قانونی مشخصی برای حفظ امنیت شغلی و جلوگیری از عزلهای سلیقهای آنان پیشبینی شود.
محمدی در ادامه خواستار توجه جدی به وضعیت بیمه دهیاران، تأمین ماشینآلات مورد نیاز دهیاریها و حمایت از مدیریت روستایی شد.
وی همچنین مشکل ضعف آنتندهی تلفن همراه در روستاهای کماله، رودبار و ویسیان را یادآور شد و گفت: با وجود مکاتبات انجامشده و ارسال درخواست به وزارت ارتباطات، این مشکل همچنان پابرجاست و انتظار داریم برای رفع آن پیگیری جدی صورت گیرد.
نماینده دهیاران بخش هورامان در پایان، بازنگری طرحهای هادی روستایی بهویژه در دهستان ژاورود را ضروری دانست و افزود: احداث سد و قرار گرفتن بخش زیادی از زمینهای محدوده برخی روستاها در محدوده آبگیری، موجب کاهش زمینهای قابل ساختوساز شده و تأخیر در بازنگری طرح هادی، زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها را فراهم کرده است.
وی خواستار پیگیری این مطالبات و اتخاذ تصمیمات عملی برای تقویت زیرساختها، حمایت از دهیاران و جلوگیری از مهاجرت روستاییان شد.
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