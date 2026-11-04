گروه استان‌ها - همایش آموزشی پیشگیری از سرطان با تأکید بر اهمیت خودمراقبتی، غربالگری‌های دوره‌ای و تشخیص زودهنگام بیماری، با حضور متخصصان حوزه سلامت و به همت شبکه بهداشت و درمان سقز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز، آموزش و ارتقای سواد سلامت را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش عوامل خطر و مقابله با بیماری سرطان دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره روش‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری تأکید کرد.

«پروین خسروپور» با اشاره به تأثیر سبک زندگی سالم در کاهش خطر ابتلا به سرطان اظهار کرد: اصلاح عادت‌های زندگی، انجام غربالگری‌های ضروری و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری و کنترل این بیماری است و تحقق این مهم به مشارکت و همراهی آحاد جامعه نیاز دارد.

در ادامه این همایش، «حسن محمودی»، دکتری تخصصی آموزش سلامت، به تشریح اهمیت خودمراقبتی و نقش آگاهی و سواد سلامت در پیشگیری از بیماری‌ها پرداخت و بر ضرورت توجه افراد به مسئولیت خود در حفظ و ارتقای سلامت تأکید کرد.

«محفوظ قادری»، فلوشیپ سرطان پستان نیز با ارائه مطالب تخصصی، عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان را تشریح کرد و با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام، درباره ضرورت انجام معاینات و غربالگری‌های منظم و همچنین روش‌های درمان این بیماری توضیحاتی ارائه داد.

همچنین «روژین مرادی»، فلوشیپ رادیولوژی پستان، با پرداختن به برخی باورهای نادرست درباره روش‌های تشخیص سرطان، اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه شیوه‌های صحیح تشخیصی را در اختیار حاضران قرار داد.

«ویدا آقامیری»، مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در بخش دیگری از برنامه، آموزش‌های لازم درباره نحوه انجام خودآزمایی پستان را ارائه کرد و با معرفی علائم هشداردهنده، بر اهمیت شناخت تغییرات غیرطبیعی و پیگیری به‌موقع آن‌ها تأکید کرد.

این همایش به همت خیران حوزه سلامت و توسط شبکه بهداشت و درمان سقز، با حمایت فرمانداری ویژه این شهرستان و پردیس سینمایی مهر برگزار شد.

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