مانور آمادگی در برابر بحران توسط اورژانس ۱۱۵ در سقز برگزار شد

گروه استان‌ها - همزمان با هفته پدافند غیرعامل، اورژانس ۱۱۵ در شهرستان سقز با اجرای مانور فرض بحران و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، آمادگی نیروهای امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری را ارزیابی و تقویت کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و مانور تخصصی با هدف ارتقای آمادگی در برابر بحران‌ها و حوادث احتمالی، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در شهرستان سقز برگزار شد.

در جریان این برنامه‌ها، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سقز با اجرای مانور فرض بحران و شبیه‌سازی شرایط اضطراری، توان عملیاتی، سرعت عمل و میزان هماهنگی تیم‌های فوریت‌های پزشکی در امدادرسانی سریع را به نمایش گذاشتند.

همچنین کارگاه‌های آموزشی با محوریت اصول کمک‌های اولیه و پدافند زیستی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بخشی از الزامات و شیوه‌های مقابله با تهدیدات و شرایط بحرانی آشنا شدند.

«بابک هدائی»، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان، در این خصوص با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در صیانت از سرمایه‌های انسانی و حفظ تداوم خدمات حوزه سلامت، آمادگی مستمر نیروهای امدادی در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی را ضروری دانست.

وی همچنین با ارزیابی مثبت اقدامات انجام‌شده در شهرستان سقز، از تلاش‌ها و عملکرد کارشناسان و کارکنان اورژانس ۱۱۵ در اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل و افزایش آمادگی نیروهای امدادی، از الزامات کاهش آسیب‌پذیری و تضمین پایداری خدمات حیاتی در زمان وقوع بحران‌ها به شمار می‌رود.

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