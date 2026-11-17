گروه استان‌ها - پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره، در مجموعه تئاترشهر تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، آیین رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر در مجموعه تئاترشهر تهران برگزار شد.

در این مراسم، مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی و فاتح بادپروا، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان حضور داشتند.

رونمایی از پوستر این دوره از جشنواره، گامی در مسیر معرفی و آغاز رسمی رویدادی است که مریوان را به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم تئاتر خیابانی کشور و میزبان هنرمندان این عرصه در سطح بین‌المللی مطرح کرده است.

این جشنواره طی سال‌های گذشته با میزبانی گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان و تقویت جایگاه مریوان در عرصه هنرهای نمایشی ایفا کرده است.