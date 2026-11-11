مریوان از سوم آذر میزبان ۳۲۰ اثر تئاتر خیابانی می شود + فیلم

گروه استان‌ها - دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ثبت و ارسال حدود ۳۲۰ اثر به دبیرخانه این رویداد هنری خبر داد و اعلام کرد: بخش اجرایی جشنواره از سوم تا هفتم آذرماه در مریوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ،«فاتح بادپروا»، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اظهار کرد: آیین اختتامیه این جشنواره هفتم آذرماه برگزار خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، بخشی از برنامه‌ها در سروآباد و روستاهای منطقه اورامان نیز به اجرا درمی‌آید.





وی افزود: سمینار علمی و پژوهشی جشنواره در روزهای دوم و سوم آذرماه در تهران برگزار می‌شود. همچنین آثار برگزیده در بخش‌های آیینی و سنتی، آزاد، نیشتمان، دگرگونه‌های اجرایی، بهزیستی، ملل و کودک و نوجوان، طی چهار روز در دو نوبت صبح و عصر در نقاط مختلف شهر و روستاهای منطقه اجرا خواهند شد.

دبیر جشنواره با اشاره به بخش بهزیستی گفت: این بخش با مشارکت سازمان بهزیستی کشور برگزار می‌شود و حضور هنرمندان دارای معلولیت از جمله برنامه‌های ارزشمند جشنواره در دو دوره اخیر بوده است.

بادپروا همچنین از برنامه‌ریزی برای برپایی نمایشگاه غذاهای محلی و اجرای شب‌های موسیقی کردستان خبر داد و تصریح کرد: تلاش شده با تنوع برنامه‌های فرهنگی و هنری، فضایی پرنشاط برای شهروندان مریوان و میهمانان این رویداد بین‌المللی فراهم شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوم تا هفتم آذرماه، میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای نمایشی خواهد بود.