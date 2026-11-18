گروه استان‌ها - مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در لایه‌های مختلف جامعه، از آمادگی این مرکز برای مشارکت در برگزاری محافل قرآنی هفته بسیج خبر داد و بر افزایش همکاری دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی برای اثرگذاری بیشتر این برنامه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «ایوب احمدپور» ، مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، در جلسه مدیریت برنامه‌های قرآنی استان که با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی در سنندج برگزار شد، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی و نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن در جامعه تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش فعالان و مسئولان حوزه قرآن اظهار کرد: اهتمام مجموعه‌های فرهنگی و قرآنی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در جامعه قابل تقدیر است و امیدواریم قرآن بیش از پیش در لایه‌های مختلف جامعه کردستان به‌عنوان یک فرهنگ تأثیرگذار نهادینه شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان با تبریک هفته بسیج به بسیجیان و جامعه قرآنی استان افزود: امیدواریم نشست هم‌اندیشی برگزارشده زمینه‌ساز اجرای هرچه بهتر و پربارتر محافل قرآنی پیش‌بینی‌شده در طول هفته بسیج باشد.

ماموستا احمدپور همچنین با اعلام آمادگی مرکز بزرگ اسلامی برای مشارکت در برگزاری این محافل تصریح کرد: هرچه دامنه برگزاری محافل قرآنی گسترده‌تر باشد و دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی مشارکت بیشتری داشته باشند، آثار و برکات این برنامه‌ها در جامعه ماندگارتر خواهد بود.

وی بر ضرورت توجه به کیفیت و اثربخشی برنامه‌های قرآنی تأکید کرد تا این محافل علاوه بر برگزاری مناسب، زمینه انس بیشتر اقشار مختلف جامعه با قرآن کریم را فراهم کنند.