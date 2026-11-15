گروه استان‌ها - نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان با حضور ۱۲۰ غرفه از ۱۱۳ دانشگاه کشور، هم‌زمان با افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش و با حضور مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه کردستان افتتاح شد.

این نمایشگاه با برپایی ۱۲۰ غرفه از ۱۱۳ دانشگاه کشور، فرصتی برای معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان از سراسر ایران فراهم کرده است.

در این رویداد، کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها آخرین فعالیت‌ها و تجربه‌های خود در حوزه‌های فرهنگی و هنری را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند و زمینه تعامل، تبادل تجربیات و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان فعالان فرهنگی دانشجویی فراهم شده است.

برگزاری این نمایشگاه در حاشیه جشنواره ملی رویش، با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها، حمایت از خلاقیت و نوآوری دانشجویان و برجسته‌سازی نقش کانون‌های فرهنگی در پویایی محیط‌های دانشگاهی کشور دنبال می‌شود.