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افتتاح نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان با ۱۲۰ غرفه در دانشگاه کردستان + تصاویر

گروه استان‌ها - نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان با حضور ۱۲۰ غرفه از ۱۱۳ دانشگاه کشور، هم‌زمان با افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد.

کد خبر: 4202064تاریخ انتشار: 0 بازدید

افتتاح نمایشگاه (۱) (۱)

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش و با حضور مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه کردستان افتتاح شد.

این نمایشگاه با برپایی ۱۲۰ غرفه از ۱۱۳ دانشگاه کشور، فرصتی برای معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان از سراسر ایران فراهم کرده است.

در این رویداد، کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها آخرین فعالیت‌ها و تجربه‌های خود در حوزه‌های فرهنگی و هنری را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند و زمینه تعامل، تبادل تجربیات و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان فعالان فرهنگی دانشجویی فراهم شده است.

برگزاری این نمایشگاه در حاشیه جشنواره ملی رویش، با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها، حمایت از خلاقیت و نوآوری دانشجویان و برجسته‌سازی نقش کانون‌های فرهنگی در پویایی محیط‌های دانشگاهی کشور دنبال می‌شود.

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کانون های دانشجویینمایشگاه دانشگاه کردستاناخبار دانشگاه

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