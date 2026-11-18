گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان دماوند، از تدارک بیش از ۶۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، عمرانی و خدمت‌رسانی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت جهاد تبیین، محرومیت‌زدایی و تقویت روحیه مقاومت در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،سرهنگ «محسن رحیمی» فرمانده سپاه شهرستان دماوند از تدارک بیش از ۶۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، عمرانی و خدمت‌رسانی به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ خبر دادو گفت: این برنامه‌ها با محوریت جهاد تبیین، محرومیت‌زدایی و تقویت روحیه مقاومت در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

بسیج؛ مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی

وی افزود: «می‌توان بسیج را به حق مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نیروی مقاومت جهانی نامید.» وی افزود: ستاد گرامیداشت هفته مقدّس بسیج شهرستان دماوند با شعار محوری «بسیج، جان فدای ایران، امید مستضعفان» برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آن می‌توان به نشست‌های روشنگری و تبیین دستاوردهای بسیج در نواحی و پایگاه‌ها، تولید محتوا در فضای مجازی، برپایی غرفه‌های عفاف و حجاب، عطرابی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان بسیجی، فضاسازی محیطی، اجرای سرود پاتوقی و اکران فیلم اشاره کرد.

از میقات صالحین تا رزمایش مواسات و اهدای خون

فرمانده سپاه دماوند با تشریح تقویم اجرایی برنامه‌ها به تفکیک روزهای هفته بیان کرد: در روز جمعه ۲۹ آبان با شعار «بسیج؛ بندگی، آمادگی و بالندگی» برنامه‌هایی همچون میقات صالحین، اجتماع بزرگ بسیجیان در مصلی‌های نماز جمعه، سخنرانی پیش از خطبه فرماندهان، رزمایش تولید محتوای بصیرتی، آموزش سلاح و امداد و نجات، میز خدمت مشاوره، یادواره «شهید آبروی محله» در دشت مزار و افتتاح مسابقات ورزشی در سالن‌های رودهن و گیلاوند اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز شنبه ۳۰ آبان با شعار «بسیج؛ همدلی، خدمت، پیشرفت»، رزمایش مواسات و توزیع کمک‌های مؤمنانه، صعود به قله شهید تهرانی مقدم، اهدای خون به نیت شهدا در پایگاه شهید چمران رودهن، بازدید از پارک علم و فناوری پردیس، کاشت نهال در روستای دهنار و افتتاح غرفه‌ها و بازارچه‌های اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود.

افتتاح پروژه‌های عمرانی و رونمایی از طرح‌های محله‌محوری

سرهنگ رحیمی با اشاره به برنامه‌های روز یکشنبه یکم آذر با شعار «بسیج؛ بانوی مقاوم، خانواده مقام، ایران قوی» گفت: در این روز افتتاح پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بسیج، افتتاح کانون فرهنگی ورزشی و مرکز آفرینش‌ها و استودیو، برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال و همایش جهادگران علم و فناوری در دانشگاه آزاد دماوند، اجرای طرح‌های «بانوی مقاوم» و «سفیران مهر»، افتتاح نمایشگاه شهدای زن در اهران و برگزاری کارگاه هوش مصنوعی در پایگاه قائد شهید گیلاوند انجام می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌های روز دوشنبه دوم آذر با شعار «بسیج؛ اتحاد، همبستگی، محله قوی» خبر داد و افزود: رونمایی از هفت طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی در مساجد، تجلیل از بسیجیان نمونه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، رزمایش توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه، ویزیت رایگان پزشکی در مسجد قلعه کهنه آبسرد، یادواره‌های «شهید آبروی محله» در شهرک‌های فاطمیه، جهاد و مسکن مهر، مسابقات تیراندازی و همایش حقیقت جنگ و خدمات بسیج در سالن وصال رودهن از جمله این برنامه‌هاست.

برپایی میزهای مشاوره آسیب‌های اجتماعی و اردوهای راهیان پیشرفت

فرمانده سپاه دماوند در ادامه به برنامه‌های روز سه‌شنبه سوم آذرماه با شعار «بسیج؛ نخبگان، به توان مردم» اشاره کرد و گفت: برپایی غرفه‌های جوانی جمعیت و میزهای مشاوره کاهش آسیب‌های اجتماعی شامل طلاق، اعتیاد و تحصیلی، دیدار با سالمندان بسیجی، یادواره شهید آبروی محله و محفل قرآنی «چهل چراغ آیه‌ها» در فاجان کیلان، اردوهای راهیان پیشرفت به مقصد پارک فناوری پردیس، جشنواره بازی‌های مادر و کودک و برنامه «شبی با شهدا» در حسینیه شهرک توحید گیلاوند برگزار می‌گردد.

تجدید عهد با فرمانده معظم کل قوا و رژه خودرویی ادارات

وی در تشریح برنامه‌های روز چهارشنبه چهارم آذرماه با شعار «بسیج؛ بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» بیان کرد: اجتماع بزرگ بسیجیان و تجدید عهد با فرمانده معظم کل قوا همزمان با سراسر کشور، رزمایش میدان هنر، رزمایش نوای میدان توسط بسیج مداحان، پویش «یاد‌یاران» با حضور خانواده شهدا، اردوهای راهیان پیشرفت شهرک صنعتی و یادبود شهید رستمیان در حوزه برادران گیلاوند اجرا خواهد شد.

سرهنگ رحیمی در پایان با اشاره به برنامه‌های روز پنجشنبه پنجم آذر با شعار «بسیج؛ ایثار، امنیت، اقتدار» خاطرنشان کرد: فراخوان گردان‌های دفاعی و امنیتی، عطرابی و غبارروبی قبور مطهر شهدا، رژه خودرویی ادارات در سطح شهرستان، یادواره شهید آبروی محله در حسینیه چشمه‌علا، تجلیل از رزمندگان و بسیجیان جنگ رمضان در حسینیه کلاک، اکران فیلم «جانشین» در مسجد جامع دماوند، اردوی «راهیان بهشت» به مقصد بهشت زهرا (س) و یادبود اولین فرمانده شهید پایگاه در گلزار شهدای مرا اجرا می‌شود تا هفته‌ای پربار در راستای تجلیل از مجاهدت‌های بسیجیان عزیز در شهرستان رقم بخورد.