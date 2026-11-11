گروه استان‌ها - استاندار تهران با اعلام پیشرفت ۷۰ درصدی مصوبات سفر نخست به دماوند گفت: سند جامع تأمین آب شرب پایدار این شهرستان باید ظرف یک ماه آینده و در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر به دماوند که در جریان یازدهمین سفر شهرستانی وی در دور دوم برگزار شد، اظهار کرد: از ۷۰ مصوبه سفر نخست، بیش از ۳۵ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده و سایر مصوبات در دست اجراست. پیشرفت مجموع مصوبات نیز به ۷۰ درصد رسیده و دستگاه‌های مسئول باید اجرای تعهدات باقی‌مانده را با جدیت دنبال کنند.

وی تأمین آب شرب و بهداشتی را از مطالبات اصلی مردم دماوند دانست و افزود: گزارش مشکلات تأمین آب در برخی مناطق شهرستان را دریافت کرده‌ایم و در جریان دغدغه مردم هستیم. رشد جمعیت و حضور جمعیت شناور نیز ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار را بیشتر کرده است.

معتمدیان گفت: مقرر شد آب منطقه‌ای با همکاری آب و فاضلاب، استانداری تهران و فرمانداری دماوند، ظرف یک ماه سند جامع تأمین آب شهرستان را تهیه کند. این سند باید در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی نیازهای فوری مردم، به‌ویژه در روزهای اوج مصرف باشد و برای تأمین پایدار آب در میان‌مدت و بلندمدت نیز نقشه راه مشخصی ارائه دهد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف تصریح کرد: در کنار توسعه منابع و اجرای طرح‌های انتقال آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده، کاهش هدررفت و ترویج استفاده از تجهیزات کاهنده باید دنبال شود. نصب کاهنده‌ها می‌تواند به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف کمک کند و لازم است پویش‌های صرفه‌جویی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تریبون‌های محلی گسترش یابد.

وی درباره پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب دماوند نیز اظهار کرد: این پروژه در مرحله پیمان‌سپاری قرار دارد و تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن، از ضرورت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی شهرستان است. موضوع را با همراهی معاونت عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های ملی پیگیری خواهیم کرد.

استاندار تهران همچنین از تصویب احداث شش مدرسه در شهرستان خبر داد و افزود: مکان‌یابی مدارس باید نقطه‌ای و متناسب با نیاز محله‌های پرجمعیت انجام شود تا توسعه فضاهای آموزشی به کاهش تراکم کلاس‌ها و دسترسی بهتر دانش‌آموزان منجر شود.

وی نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس فرسوده را از اولویت‌های بعدی استان عنوان کرد و در حوزه بهداشت و درمان نیز خواستار تسریع اجرای پروژه‌ها و پیگیری رفع موانع آن‌ها از سوی فرمانداری دماوند و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.