سند جامع تأمین آب شرب دماوند ظرف یک ماه تدوین میشود
گروه استانها - استاندار تهران با اعلام پیشرفت ۷۰ درصدی مصوبات سفر نخست به دماوند گفت: سند جامع تأمین آب شرب پایدار این شهرستان باید ظرف یک ماه آینده و در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شود.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر به دماوند که در جریان یازدهمین سفر شهرستانی وی در دور دوم برگزار شد، اظهار کرد: از ۷۰ مصوبه سفر نخست، بیش از ۳۵ مصوبه بهطور کامل اجرایی شده و سایر مصوبات در دست اجراست. پیشرفت مجموع مصوبات نیز به ۷۰ درصد رسیده و دستگاههای مسئول باید اجرای تعهدات باقیمانده را با جدیت دنبال کنند.
وی تأمین آب شرب و بهداشتی را از مطالبات اصلی مردم دماوند دانست و افزود: گزارش مشکلات تأمین آب در برخی مناطق شهرستان را دریافت کردهایم و در جریان دغدغه مردم هستیم. رشد جمعیت و حضور جمعیت شناور نیز ضرورت برنامهریزی برای تأمین آب پایدار را بیشتر کرده است.
معتمدیان گفت: مقرر شد آب منطقهای با همکاری آب و فاضلاب، استانداری تهران و فرمانداری دماوند، ظرف یک ماه سند جامع تأمین آب شهرستان را تهیه کند. این سند باید در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای فوری مردم، بهویژه در روزهای اوج مصرف باشد و برای تأمین پایدار آب در میانمدت و بلندمدت نیز نقشه راه مشخصی ارائه دهد.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف تصریح کرد: در کنار توسعه منابع و اجرای طرحهای انتقال آب، اصلاح شبکههای فرسوده، کاهش هدررفت و ترویج استفاده از تجهیزات کاهنده باید دنبال شود. نصب کاهندهها میتواند به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف کمک کند و لازم است پویشهای صرفهجویی با استفاده از ظرفیتهای مردمی و تریبونهای محلی گسترش یابد.
وی درباره پروژه تصفیهخانه فاضلاب دماوند نیز اظهار کرد: این پروژه در مرحله پیمانسپاری قرار دارد و تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن، از ضرورتهای بهداشتی و زیستمحیطی شهرستان است. موضوع را با همراهی معاونت عمرانی و استفاده از ظرفیتهای ملی پیگیری خواهیم کرد.
استاندار تهران همچنین از تصویب احداث شش مدرسه در شهرستان خبر داد و افزود: مکانیابی مدارس باید نقطهای و متناسب با نیاز محلههای پرجمعیت انجام شود تا توسعه فضاهای آموزشی به کاهش تراکم کلاسها و دسترسی بهتر دانشآموزان منجر شود.
وی نوسازی و مقاومسازی مدارس فرسوده را از اولویتهای بعدی استان عنوان کرد و در حوزه بهداشت و درمان نیز خواستار تسریع اجرای پروژهها و پیگیری رفع موانع آنها از سوی فرمانداری دماوند و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.
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