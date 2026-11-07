گروه استان‌ها - به‌دنبال بارش‌های اخیر پاییزی در شهرستان دماوند، موج تکراری درخواست‌ها برای تعطیلی مدارس بار دیگر بالا گرفته؛ رویکردی که به گفته اولیای دانش‌آموزان، بیش از هر چیز زنگ خطر افت تحصیلی و فرار از آموزش را به صدا درآورده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، بارش‌های اخیر پاییزی در شهرستان دماوند در حالی با تلاش عوامل خدمات شهری و مدیریت بحران برای رفع آب‌گرفتگی‌های مقطعی و تسهیل تردد همراه بوده که بار دیگر شاهد موج تکراری درخواست‌ها و گلایه‌ها برای تعطیلی مدارس هستیم؛ رویکردی که بیش از هر چیز زنگ خطر افت تحصیلی و فرار از آموزش را به صدا درآورده است.

انتشار پیام‌هایی نظیر «گلی شدن لباس دانش‌آموزان» یا اغراق در سختی رفت‌وآمد با تعابیری مثل «تردد با قایق»، در حالی مطرح می‌شود که دماوند اساساً یک منطقه کوهستانی و سردسیر است و بارش باران و گل‌ولای جزئی از زیست‌بوم این اقلیم به شمار می‌رود.

بسیاری از اولیای دانش‌آموزان نیز ضمن انتقاد از این فضاسازی‌ها، تأکید می‌کنند که تقاضای تعطیلی مدارس با کمترین میزان بارندگی، پاک کردن صورت‌مسئله به جای مواجهه با واقعیت‌های محیطی است.

اگرچه پیگیری رفع معایب عمرانی، بهسازی معابر و جمع‌آوری آب‌های سطحی، مطالبه‌ای به‌حق از شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی است، اما اولیای آگاه و دغدغه‌مند یادآور می‌شوند که ارتباط دادن هرگونه بارندگی به تعطیلی مراکز آموزشی، ضربه‌ای سنگین به تقویم آموزشی دانش‌آموزان وارد می‌کند.

بر اساس این گزارش، تصمیم‌گیری پیرامون تعطیلی مدارس در حیطه اختیارات استانداری، فرمانداری و ستاد مدیریت بحران شهرستان، بر اساس گزارش‌های کارشناسی هواشناسی و میزان خطرات واقعی نظیر یخبندان شدید، برودت حاد یا مسدود شدن شریان‌های اصلی صورت می‌گیرد؛ نه بر پایه فضاسازی‌های رسانه‌ای و مطالبات کاذب.