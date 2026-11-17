گروه استان‌ها - سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به دره‌ای با عمق حدود ۵۰ متر در منطقه مبارک‌آباد آبعلی، جان یک مرد ۵۵ ساله را گرفت و یک زن ۵۲ ساله را مصدوم کرد.

سقوط مرگبار خودروی کوییک به دره‌ای ۵۰ متری در آبعلی/ یک کشته و یک مصدوم+ فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، در پی سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به دره در منطقه مبارک‌آباد شهر آبعلی، یک مرد ۵۵ ساله جان باخت و یک زن ۵۲ ساله مصدوم شد.





بر اساس این گزارش، این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

خودرو به دره‌ای با عمق حدود ۵۰ متر سقوط کرده بود و صعب‌العبور بودن مسیر، امدادرسانی را با دشواری همراه کرد.

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان دماوند پس از طی مسافتی طولانی در شرایط سخت محیطی، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و او را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به مرکز درمانی انتقال دادند.