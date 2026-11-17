سقوط مرگبار خودروی کوییک به درهای ۵۰ متری در آبعلی/ یک کشته و یک مصدوم+ فیلم
گروه استانها - سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به درهای با عمق حدود ۵۰ متر در منطقه مبارکآباد آبعلی، جان یک مرد ۵۵ ساله را گرفت و یک زن ۵۲ ساله را مصدوم کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، در پی سقوط یک دستگاه خودروی کوییک به دره در منطقه مبارکآباد شهر آبعلی، یک مرد ۵۵ ساله جان باخت و یک زن ۵۲ ساله مصدوم شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
خودرو به درهای با عمق حدود ۵۰ متر سقوط کرده بود و صعبالعبور بودن مسیر، امدادرسانی را با دشواری همراه کرد.
کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان دماوند پس از طی مسافتی طولانی در شرایط سخت محیطی، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و او را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به مرکز درمانی انتقال دادند.
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