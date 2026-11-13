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بازداشت مهندس ناظر ساختمان در دماوند به اتهام دریافت رشوه
گروه استانها - یک مهندس ناظر نظام مهندسی ساختمان در شهرستان دماوند به اتهام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه، توسط ضابطان قضایی شناسایی و بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، با رصد اطلاعاتی ضابطان قضایی، یکی از مهندسان ناظر ساختمان در سطح شهرستان دماوند به اتهام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه شناسایی و بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این فرد که از مهندسان ناظر نظام مهندسی ساختمان بوده است، هنگام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد و مراحل تفهیم اتهام درباره وی انجام گرفت.
گفتنی است؛ پرونده این متهم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
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