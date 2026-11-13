بازداشت مهندس ناظر ساختمان در دماوند به اتهام دریافت رشوه

گروه استان‌ها - یک مهندس ناظر نظام مهندسی ساختمان در شهرستان دماوند به اتهام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه، توسط ضابطان قضایی شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، با رصد اطلاعاتی ضابطان قضایی، یکی از مهندسان ناظر ساختمان در سطح شهرستان دماوند به اتهام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این فرد که از مهندسان ناظر نظام مهندسی ساختمان بوده است، هنگام دریافت رشوه در ازای صدور تأییدیه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد و مراحل تفهیم اتهام درباره وی انجام گرفت.

گفتنی است؛ پرونده این متهم در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.