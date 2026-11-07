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بازداشت سه مدیر صنعت برق به اتهام اختلاس و پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب همدان از بازداشت سه تن از مدیران صنعت برق در همدان و سایر استانها به اتهام اختلاس و پولشویی در این استان خبر داد.

کد خبر: 4200415تاریخ انتشار: 3069 بازدید۰

بازداشت
به گزارش تابناک، عباس نجفی با اعلام این خبر اظهار کرد: سه تن از مدیران صنعت برق به اتهام اختلاس و پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب همدان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

وی افزود: با ترتیبات و سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در مجموعه قضایی استان همدان، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال به‌صورت دقیق در دستور کار دستگاه قضایی استان همدان بوده و در همین راستا، شاهد شناسایی، تعقیب و دستگیری متجاوزین بین المال هستیم که اتهام تعرض به اموال عمومی و بیت‌المال متوجه آنان است.

دادستان همدان تأکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال با جدیت ادامه خواهد داشت.

نجفی افزود: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده و جزئیات اقدامات قضایی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری قوه قضائیه

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برچسب ها

بازداشتاختلاسهمدانصنعت برقپولشوییمدیر متخلف

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