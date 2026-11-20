گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های بسیج در این شهرستان، تقویت مساجد و پایگاه‌های مقاومت، حمایت از گروه‌های جهادی، استفاده از ظرفیت نخبگان و توسعه تولید و اشتغال را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ« محمد حیدری‌منش»، فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» اظهار کرد: بسیج با تکیه بر توان و مشارکت مردم، به دنبال شناسایی مشکلات محلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی و کمک به توسعه شهرستان است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید از توانمندی جوانان، نخبگان، معتمدان محلی، گروه‌های جهادی و فعالان اقتصادی استفاده کرد و با ایجاد هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها، زمینه رفع مشکلات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم ساخت.

فرمانده سپاه قرچک با تأکید بر جایگاه مساجد و پایگاه‌های مقاومت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: مساجد به‌عنوان محور ارتباط با مردم و شناسایی نیازهای محلات، نقش مهمی در سازماندهی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی دارند.

سرهنگ حیدری‌منش حمایت از اقشار کم‌برخوردار، رسیدگی به خانواده‌های نیازمند، اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کمک به ارتقای امنیت محلات را از جمله مأموریت‌هایی دانست که با مشارکت پایگاه‌های مقاومت و گروه‌های جهادی دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی شهرستان گفت: بهره‌گیری از توان دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و جوانان متخصص برای ارائه راهکارهای کاربردی در حل مسائل منطقه، از رویکردهای مهم بسیج در مسیر توسعه و پیشرفت قرچک است.

فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد حمایت از گروه‌های جهادی تخصصی، تقویت مجموعه‌های علمی و دانش‌بنیان و برقراری ارتباط میان نخبگان علمی و بخش‌های تولیدی و صنعتی را از دیگر برنامه‌های مورد توجه این مجموعه برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد محلی اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، توسعه مشاغل خرد و خانگی، کمک به ایجاد فرصت‌های شغلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در عرصه اقتصادی، از موضوعاتی است که بسیج برای تحقق آن برنامه‌ریزی می‌کند.

سرهنگ حیدری‌منش با اشاره به نقش اقشار مختلف بسیج در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش دانش‌آموزی، ارتقای سطح علمی و تربیتی و شناسایی استعدادها، در حوزه دانشجویی، استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای حل مسائل جامعه و در بخش صنعت و معدن نیز حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.

فرمانده سپاه قرچک در ادامه بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: ناحیه مقاومت بسیج آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف بسیج، در کنار مردم و مسئولان برای اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و رفع مشکلات شهرستان همکاری کند.

وی در پایان با بیان اینکه هدف اصلی بسیج تبدیل توانمندی‌های مردمی به اقدامات عملی و خدمات اثرگذار است، تصریح کرد: با مشارکت مردم، مسئولان، جوانان و نخبگان می‌توان زمینه پیشرفت، آبادانی و رفع نیازهای اساسی شهرستان قرچک را بیش از گذشته فراهم کرد.