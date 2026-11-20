از مسجد تا عرصه تولید و اشتغال، گامی در مسیر خدمترسانی محلهمحور
گروه استانها - فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک با تشریح برنامهها و اولویتهای بسیج در این شهرستان، تقویت مساجد و پایگاههای مقاومت، حمایت از گروههای جهادی، استفاده از ظرفیت نخبگان و توسعه تولید و اشتغال را از مهمترین محورهای فعالیت این مجموعه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ« محمد حیدریمنش»، فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» اظهار کرد: بسیج با تکیه بر توان و مشارکت مردم، به دنبال شناسایی مشکلات محلات و استفاده از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی و کمک به توسعه شهرستان است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، باید از توانمندی جوانان، نخبگان، معتمدان محلی، گروههای جهادی و فعالان اقتصادی استفاده کرد و با ایجاد همافزایی میان این مجموعهها، زمینه رفع مشکلات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم ساخت.
فرمانده سپاه قرچک با تأکید بر جایگاه مساجد و پایگاههای مقاومت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: مساجد بهعنوان محور ارتباط با مردم و شناسایی نیازهای محلات، نقش مهمی در سازماندهی برنامههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی دارند.
سرهنگ حیدریمنش حمایت از اقشار کمبرخوردار، رسیدگی به خانوادههای نیازمند، اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کمک به ارتقای امنیت محلات را از جمله مأموریتهایی دانست که با مشارکت پایگاههای مقاومت و گروههای جهادی دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی شهرستان گفت: بهرهگیری از توان دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و جوانان متخصص برای ارائه راهکارهای کاربردی در حل مسائل منطقه، از رویکردهای مهم بسیج در مسیر توسعه و پیشرفت قرچک است.
فرمانده سپاه ناحیه ۱۵ خرداد حمایت از گروههای جهادی تخصصی، تقویت مجموعههای علمی و دانشبنیان و برقراری ارتباط میان نخبگان علمی و بخشهای تولیدی و صنعتی را از دیگر برنامههای مورد توجه این مجموعه برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد محلی اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، توسعه مشاغل خرد و خانگی، کمک به ایجاد فرصتهای شغلی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در عرصه اقتصادی، از موضوعاتی است که بسیج برای تحقق آن برنامهریزی میکند.
سرهنگ حیدریمنش با اشاره به نقش اقشار مختلف بسیج در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش دانشآموزی، ارتقای سطح علمی و تربیتی و شناسایی استعدادها، در حوزه دانشجویی، استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای حل مسائل جامعه و در بخش صنعت و معدن نیز حمایت از تولید و افزایش بهرهوری دنبال میشود.
فرمانده سپاه قرچک در ادامه بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی تأکید کرد و گفت: ناحیه مقاومت بسیج آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت، گروههای جهادی و اقشار مختلف بسیج، در کنار مردم و مسئولان برای اجرای برنامههای خدمترسانی و رفع مشکلات شهرستان همکاری کند.
وی در پایان با بیان اینکه هدف اصلی بسیج تبدیل توانمندیهای مردمی به اقدامات عملی و خدمات اثرگذار است، تصریح کرد: با مشارکت مردم، مسئولان، جوانان و نخبگان میتوان زمینه پیشرفت، آبادانی و رفع نیازهای اساسی شهرستان قرچک را بیش از گذشته فراهم کرد.
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