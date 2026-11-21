گروه استان‌ها - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی از پیگیری تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام چهاردانگه خبر داد و اعلام کرد پروژه ۱۹ ساله مرکز آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت مولدسازی باید از بلاتکلیفی خارج شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،«عبدالحسین روح‌الامینی» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از بخش چهاردانگه که با حضور سرپرست فرمانداری اسلامشهر و جمعی از مسئولان محلی انجام شد، ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و مسائل زیرساختی این بخش، بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های معطل‌مانده و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد.

روح‌الامینی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی چهاردانگه اظهار کرد: این منطقه از بخش‌های صنعتی مهم شهرستان است و در جریان این بازدید، مشکلاتی در حوزه راه، زیرساخت‌های شهری، سرانه فضاهای ورزشی و مراکز بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت پروژه نیمه‌تمام مرکز آموزشی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود ۱۹ سال از آغاز آن می‌گذرد، گفت: تأسف‌آور است که چنین پروژه‌ای پس از نزدیک به دو دهه همچنان به‌صورت یک اسکلت نیمه‌تمام باقی مانده و سرمایه کشور بدون استفاده مانده است.

نماینده مردم اسلامشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تعیین تکلیف این طرح افزود: مطابق برنامه هفتم توسعه باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و از ظرفیت مولدسازی استفاده شود؛ بنابراین باید مشخص شود پروژه‌های نیمه‌تمام قرار است تکمیل شوند، واگذار شوند یا از دستور کار خارج شوند و نباید اجازه داد سرمایه‌های ملی سال‌ها بلااستفاده باقی بمانند.

روح‌الامینی با اشاره به وجود حدود پنج هزار مترمربع زمین و نیاز آموزشی منطقه تصریح کرد: شهرک صنعتی با حدود هفت هزار واحد، به نیروی انسانی ماهر و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیاز دارد و راه‌اندازی یک هنرستان مناسب می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی و مهارتی مردم و صنایع منطقه را تأمین کند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های خود برای تکمیل بیمارستان اسلامشهر و به سرانجام رسیدن این پروژه، از تلاش برای تعیین تکلیف طرح‌هایی همچون کمربندی چهاردانگه، ساماندهی خیابان زارع، سالن ورزشی نیمه‌تمام دبیرستان مکتب‌الزهرا و خانه بهداشت خبر داد.

نماینده مجلس با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم منتظر اعتبارات دولتی بمانیم، شرایط مطلوب نخواهد بود؛ باید از اعتبارات متوازن نمایندگان، ظرفیت خیرین، بودجه شهرداری و شورای شهر، مشارکت واحدهای صنعتی و مهم‌تر از همه مولدسازی زمین‌ها و املاک بلااستفاده استفاده کنیم تا این ظرفیت‌ها به سرمایه‌ای برای ارائه خدمات به مردم تبدیل شوند.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از تکرار وعده‌ها تأکید کرد: مردم واقعاً از وعده‌ها خسته شده‌اند. همه امور در اختیار ما نیست، اما در حوزه‌هایی که امکان پیگیری وجود دارد، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه‌های باقی‌مانده تعیین تکلیف شوند.

ضرورت ورود ظرفیت صنایع برای جبران عقب‌ماندگی چهاردانگه

«امین بابایی» سرپرست فرمانداری اسلامشهر نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی چهاردانگه، توجه ویژه به مشکلات و مطالبات این بخش را ضروری دانست و اظهار کرد: با وجود برخورداری چهاردانگه از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی، همچنان در حوزه تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی با مشکلاتی مواجه هستیم که بخشی از آن ناشی از محدودیت اعتبارات دولتی و بلاتکلیفی طرح‌های نیمه‌تمام است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان شهرستان، مدیریت شهری و نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت اعتبارات متوازن، واحدهای صنعتی و تولیدی و مشارکت خیرین را از راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها عنوان کرد.

بابایی همچنین با اشاره به پروژه نیمه‌تمام مرکز آموزشی وزارت کار، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف این طرح تأکید کرد و گفت: باید پروژه‌هایی که امکان تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تری دارند، در اولویت قرار گیرند تا هرچه زودتر از بلاتکلیفی خارج شده و در اختیار مردم قرار بگیرند.

مطالبه مردم؛ بازدیدها باید به تصمیم اجرایی منتهی شود

آنچه در جریان این بازدید بیش از هر موضوع دیگری خودنمایی می‌کند، ضرورت عبور از مرحله بررسی و وعده و رسیدن به تصمیم‌های عملیاتی برای پروژه‌هایی است که سال‌ها سرمایه عمومی را در خود محبوس کرده‌اند.

پروژه‌ای که نزدیک به ۱۹ سال از عمر آن می‌گذرد، تنها یک سازه نیمه‌تمام نیست؛ بلکه نمادی از بلاتکلیفی سرمایه‌ای است که می‌توانست در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی، پاسخگوی بخشی از نیازهای مردم و صنایع چهاردانگه باشد.

اکنون انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دستگاه متولی، درباره سرنوشت این پروژه تصمیم روشنی اتخاذ کند و مسئولان شهرستان نیز با اعلام برنامه زمان‌بندی مشخص، روند پیگیری و تأمین منابع مالی را به اطلاع مردم برسانند.

چهاردانگه با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی، همچنان در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، آموزش، ورزش و بهداشت با مطالبات انباشته مواجه است؛ از این رو، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و بازگرداندن سرمایه‌های راکد به چرخه خدمت‌رسانی باید به یکی از اولویت‌های جدی مدیریت شهرستان تبدیل شود.

مردم چهاردانگه اکنون بیش از بازدیدهای مسئولان، منتظر نتیجه‌اند؛ نتیجه‌ای که باید در آغاز عملیات اجرایی، تکمیل طرح‌های معطل‌مانده و بهره‌برداری از امکانات موردنیاز منطقه نمایان شود.