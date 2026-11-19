به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،«سرهنگ احمد بوربور» فرمانده سپاه شهرستان پردیس در نشست خبری هفته بسیج که در محل شهادت شهید حسین طاهری و خانواده و همسایگانش برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۴۰ روزه و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: امروز به برکت خون شهدا، برنامه‌های هفته بسیج ۱۴۰۵ را از محل شهادت یک بسیجی عاشق ایران آغاز می‌کنیم؛ شهیدی که عمر خود را صرف علم‌آموزی و پیشرفت ایران کرد و خود و خانواده و همسایگانش به دست جنایتکاران رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به وجه تمایز هفته بسیج امسال گفت: نخستین ویژگی، برگزاری این هفته پس از جنگ ۴۰ روزه و رشادت‌های بسیجیان در مقابل دشمن تا دندان مسلح است. دومین ویژگی، بازگشت رنگ و بوی شهادت به کشور پس از سال‌ها و سومین ویژگی، نخستین هفته بسیج در فراق امام شهید است؛ همان بزرگ بسیجی که همواره حامی و پشتیبان مجموعه بسیج بود.

فرمانده سپاه پردیس با اشاره به وضعیت دشمن در منطقه خاطرنشان کرد: دشمن امروز در بدترین وضعیت خود در منطقه به سر می‌برد و آسیب‌های واردشده به سیستم دفاعی و پایگاه‌های نظامی او نتیجه ایستادگی رزمندگان، بسیجیان و مردم است.

سرهنگ بوربور در تشریح برنامه‌های هفته بسیج با شعار بسیج جان فدای ایران و امید مستضعفان بیان کرد: ۴۰ برنامه محوری و ۳۰۰ برنامه پایگاه‌محور و مسجد‌محور در سطح شهرستان برگزار خواهد شد. برنامه‌ها با حضور در حرم امام خمینی (ره) و میثاق با آرمان‌های امام و شهدا آغاز شد و روز جمعه ۲۹ آبان ماه رژه خودرویی، مانور اقتدار و حضور بسیجیان در نماز جمعه و پذیرایی از مردم در ۲۰ نقطه شهرستان انجام می‌شود.

وی از برگزاری شش نشست و یادواره شهدای اقشار بسیج، خدمات پزشکی در شش نقطه شهرستان، نمایشگاه اقدامات یک‌ساله ۱۲ پایگاه اسوه، جشنواره طراحی لباس ایرانی‌اسلامی در تالار لاوی، رزمایش کاشت ۳۰۰۰ درخت در سعیدآباد، بومهن و پردیس با همکاری شهرداری‌ها و بسیج دانش‌آموزی، و یادواره‌های محلی در مساجد پس از نماز مغرب و عشا خبر داد.

فرمانده سپاه پردیس افزود: روز یکم آذر ماه در تجمع شبانه مقابل منزل شهید طاهری، از همسران و مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجلیل می‌شود. روز دوشنبه میز خدمت با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران شهرستان در محله فاز نوح برگزار می‌شود و روز سه‌شنبه افتتاحیه جشنواره ورزشی دختران و پسران محلات با ثبت‌نام حدود ۴۰ تیم فوتسال و رشته تیراندازی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: روز چهارم آذر ماه، نخستین جشنواره تئاتر شهرستان پردیس به همت بسیج هنرمندان، سرکشی از خانواده شهدای بسیج همراه با مدیران شهرستان و نشست تغییر نسل بسیج و تحویل پرچم به جوانان با حضور اعضای شورای تأمین و نخبگان برگزار می‌شود. همچنین یادواره شهدای دانش‌آموز در مدرسه شهید «ثمین دهقان‌زاده» ساعت ۱۰ صبح همان روز برگزار خواهد شد.

سرهنگ بوربور تصریح کرد: روز پنجم آذر ماه، روز بسیج، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در تالار لاله آغاز می‌شود و با حضور سردار فرمانده سپاه استان، مزار شهدا و رزمایش امنیتی و خدماتی در منطقه عمومی رزمایش با مشارکت ستاد بحران و گردان‌های امنیتی برگزار می‌شود. رونمایی از کلیپ تصویری شهدای بسیج نیز در همان روز انجام خواهد شد. محفل انس با قرآن کریم با حضور یکی از قاریان مطرح کشور روز جمعه در بوستان نورالشهدا برگزار می‌شود و فیلم جانشین هر روز در سطح شهرستان اکران عمومی خواهد داشت.

وی در پایان از افتتاح نخستین مرکز آموزش جان‌فدایان استان تهران در شهرستان پردیس همزمان با روز رزمایش خبر داد و گفت: این مرکز با حضور مسئولان افتتاح می‌شود تا مردم، دختران و پسران، بسیجی و غیربسیجی برای دفاع از انقلاب اسلامی و ایران عزیز آموزش ببینند و در مقابل دشمن ایستادگی کنند. تمام تلاش ما تمرکز بر حضور جوانان در برنامه‌های هفته بسیج است.