ثبت تصاویر کل و بز وحشی در منطقه شکارممنوع کوه سفید دماوند+ فیلم
گروه استانها - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از ثبت تصاویر کل و بزهای وحشی در ضلع شرقی منطقه شکارممنوع کوه سفید توسط محیطبانان پاسگاه محیطبانی رودافشان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران،« نقی میرزاکریمی» رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند با اشاره به مشاهده و ثبت تصاویر این گونههای ارزشمند حیات وحش بیان داشت: منطقه شکارممنوع کوه سفید از زیستگاههای ارزشمند حیات وحش شهرستان دماوند به شمار میرود و برخورداری از تنوع زیستی قابل توجه، ضرورت حفاظت مستمر از این عرصههای طبیعی را دوچندان میکند.
وی افزود: زیستگاههای حیات وحش شهرستان دماوند به صورت شبانهروزی تحت حفاظت و پایش محیطبانان قرار دارند و ثبت تصاویر گونههای جانوری، بیانگر اهمیت پایش میدانی و استمرار اقدامات حفاظتی در این مناطق است.
میرزاکریمی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت همیاران محیط زیست، انجمنهای مردمنهاد، دوستداران طبیعت و مشارکت جوامع محلی، نقش مؤثری در ارتقای حفاظت از مناطق تحت مدیریت و صیانت از تنوع زیستی دارد و تقویت این همکاریها در شهرستان دماوند با جدیت دنبال میشود.
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