به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،« نقی میرزاکریمی» رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند با اشاره به مشاهده و ثبت تصاویر این گونه‌های ارزشمند حیات وحش بیان داشت: منطقه شکارممنوع کوه سفید از زیستگاه‌های ارزشمند حیات وحش شهرستان دماوند به شمار می‌رود و برخورداری از تنوع زیستی قابل توجه، ضرورت حفاظت مستمر از این عرصه‌های طبیعی را دوچندان می‌کند.





وی افزود: زیستگاه‌های حیات وحش شهرستان دماوند به صورت شبانه‌روزی تحت حفاظت و پایش محیط‌بانان قرار دارند و ثبت تصاویر گونه‌های جانوری، بیانگر اهمیت پایش میدانی و استمرار اقدامات حفاظتی در این مناطق است.

میرزاکریمی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت همیاران محیط زیست، انجمن‌های مردم‌نهاد، دوستداران طبیعت و مشارکت جوامع محلی، نقش مؤثری در ارتقای حفاظت از مناطق تحت مدیریت و صیانت از تنوع زیستی دارد و تقویت این همکاری‌ها در شهرستان دماوند با جدیت دنبال می‌شود.