فرمانده انتظامی شهرستان دماوند خبرداد:
کشف یک تن چوب قاچاق در دماوند/ متهم روانه دادسرا شد
گروه استانها - فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف یک تن چوب قاچاق درختان جنگلی در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ «مرتضی ملکی»فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، یک تن چوب که به صورت غیرمجاز قطع و بارگیری شده بود را کشف و توقیف کردند.
سرهنگ ملکی با تأکید بر اینکه قطع درختان، تاراج سرمایههای ملی است و پیامدهای زیستمحیطی جبرانناپذیری به همراه دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا پروندهای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.