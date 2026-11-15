کشف یک تن چوب قاچاق در دماوند/ متهم روانه دادسرا شد

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف یک تن چوب قاچاق درختان جنگلی در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «مرتضی ملکی»فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، یک تن چوب که به صورت غیرمجاز قطع و بارگیری شده بود را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ ملکی با تأکید بر اینکه قطع درختان، تاراج سرمایه‌های ملی است و پیامدهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به همراه دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.