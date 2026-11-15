||00:35
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرزمین‌لرزه ۳ ریشتری لواسان را لرزاند/ لرزش در بخش‌هایی از تهران احساس شد
9بازدید

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند خبرداد:

کشف یک تن چوب قاچاق در دماوند/ متهم روانه دادسرا شد

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف یک تن چوب قاچاق درختان جنگلی در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد خبر: 4202153تاریخ انتشار: 9 بازدید

IMG_۲۰۲۶۱۱۱۶_۰۰۲۱۲۶_۲۲۸

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ «مرتضی ملکی»فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور، یک تن چوب که به صورت غیرمجاز قطع و بارگیری شده بود را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ ملکی با تأکید بر اینکه قطع درختان، تاراج سرمایه‌های ملی است و پیامدهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به همراه دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

قاچاقدماوندفرمانده انتظامی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.