گروه استان‌ها - در نشست بررسی مصوبات سفر نخست به قرچک که در جریان دوازدهمین سفر استاندار تهران در دور دوم سفرهای شهرستانی برگزار شد، اعلام شد حدود ۸۰ درصد از ۴۵ مصوبه عمرانی و هر شش مصوبه اقتصادی سفر نخست اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،استاندار تهران از اجرای حدود ۸۰ درصد مصوبات عمرانی و تمامی شش مصوبه اقتصادی دور نخست سفر به قرچک خبر داد و در نشست بررسی مصوبات، دستور پایش روزانه مصرف گاز ادارات را صادر کرد. محمدصادق معتمدیان همچنین از تصویب ساخت ۹ مدرسه جدید با اولویت محلات پرتراکم، افتتاح مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی آب باقرآباد و خیرآباد و بهره‌برداری از پایگاه سلامت روستایی محمدآباد در جریان دوازدهمین سفر شهرستانی خود در دور دوم سفرها به این شهرستان خبر داد.

تصویب احداث ۹ مدرسه جدید

«محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران در تشریح نتایج دوازدهمین سفر شهرستانی خود در دور دوم سفرها به قرچک گفت: در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه، با حضور مدیران استانی و شهرستانی، میزان تحقق هر یک از ۵۱ مصوبه دور نخست سفر به قرچک بررسی شد.

وی با بیان اینکه سفر نخست به قرچک ۴۵ مصوبه عمرانی و شش مصوبه اقتصادی داشت، افزود: روند اجرای مصوبات از برنامه زمان‌بندی جلوتر است و همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری در تأمین زمین و رفع موانع پروژه‌ها از عوامل این پیشرفت بوده است.

استاندار تهران درباره نهضت مدرسه‌سازی در قرچک گفت: عملیات اجرایی ۲۲ مدرسه با بیش از ۳۳۰ کلاس درس آغاز شده است؛ تاکنون دو مدرسه تحویل شده و ۲۰ مدرسه دیگر در حال ساخت است. طبق برنامه اعلام‌شده، تعدادی از این مدارس تا پایان سال و همه آن‌ها تا پیش از آغاز سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: احداث ۹ مدرسه دیگر نیز با هدف کاهش تراکم دانش‌آموزی تصویب شد و این طرح‌ها بر اساس نیاز محلات، با محوریت اداره کل نوسازی مدارس و همکاری دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری قرچک پیگیری خواهد شد.

پایش روزانه مصرف گاز ادارات و کاهش هزینه‌ها

استاندار تهران در این نشست دستور پایش روزانه مصرف گاز ادارات را صادر کرد و اولویت‌های کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات اداری را مطرح کرد. بر این اساس، گاز دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند قطع و نام آن‌ها اعلام خواهد شد. همچنین تنظیم ساعت فعالیت سامانه‌های گرمایشی، کاهش دو درجه‌ای دما و تفکیک گرمایش سرایداری مدارس در دستور کار قرار گرفت. استفاده از فضاهای اداری موجود، هدف‌گذاری برای برگزاری برخط ۸۰ درصد جلسات اداری و تأکید بر حضور مدیران در محلات و میزهای خدمت و پاسخگویی به مردم از دیگر موارد مطرح‌شده بود.

آب پایدارتر برای قرچک و ورامین با افتتاح مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی

معتمدیان درباره آبرسانی شهرستان گفت: در سفر نخست، احداث دو مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی برای تقویت ذخیره آب شهر قرچک و مناطق باقرآباد و خیرآباد تصویب شد. با بهره‌برداری از مخزن باقرآباد و خیرآباد، ضریب ذخیره مخازن شهرستان به بیش از یک رسیده که بالاتر از میانگین حدود ۰٫۷ استان تهران است. مخزن دوم آب شرب شهر قرچک نیز ۸۵ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم این طرح تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

افتتاح پایگاه سلامت روستایی محمدآباد

در حوزه سلامت، پایگاه سلامت روستایی محمدآباد برای بهبود دسترسی روستاییان به مراقبت‌های اولیه بهداشتی به بهره‌برداری رسید. مراقبت از مادران و کودکان، پیگیری بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و آموزش و مشاوره سلامت از خدمات این پایگاه است. استاندار تهران همچنین از آغاز احداث مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سایر تعهدات این حوزه در ماه‌های آینده اجرایی شود.

بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی موانع افتتاح سردخانه

در برنامه‌های میدانی این سفر، استاندار تهران مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی باقرآباد و خیرآباد را افتتاح کرد. «سیدکمال‌الدین میرجعفریان» معاون عمرانی استاندار تهران، پایگاه سلامت روستایی محمدآباد را افتتاح و از مخزن دوم آب شرب شهر قرچک بازدید کرد. «حشمت‌اله عسگری» معاون اقتصادی استاندار تهران، نیز از روند افتتاح بزرگ‌ترین سردخانه جنوب‌شرق استان تهران و واحد بسته‌بندی محصولات کشاورزی در شهرک صنعتی قرچک بازدید به عمل آورد.

استاندار تهران در پایان به بررسی ایمن‌سازی راه‌ها و وضعیت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قرچک اشاره کرد و گفت: پیگیری مصوبات با همکاری دستگاه‌های مسئول تا اجرای کامل آن‌ها ادامه خواهد یافت.