گروه استان‌ها - بر اساس مصوبات دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران، کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه به‌صورت حضوری ادامه خواهد یافت، اما برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز به‌طور کامل ممنوع است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، با توجه به هشدار سطح نارنجی پایداری جوی صادرشده از سوی اداره کل هواشناسی، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵ در استانداری تهران برگزار و مصوبات آن جهت اجرا در کلیه شهرستان‌های استان تهران (به استثنای فیروزکوه) از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبات، با توجه به شرایط جوی، کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس به‌صورت حضوری اما با ممنوعیت کامل برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای تمامی مقاطع تحصیلی ادامه خواهد یافت. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با اجرای دقیق آئین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان، میزان تردد را مدیریت کنند.

در حوزه حمل‌ونقل، شهرداری تهران و پلیس راهور موظف به ممنوعیت صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک هستند و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود. طبق این مصوبه، خودروهای برقی، پلاک‌های عمومی (اتوبوس و مینی‌بوس)، خودروهای امدادی، وسایل نقلیه انبوه‌بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز از این محدودیت مستثنی هستند. همچنین تأکید شد که پیش‌خرید طرح ترافیک (روزانه، ماهانه یا سالانه) نافی اجرای مصوبات کارگروه اضطرار نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این جلسه، توقف فعالیت واحدهای آلاینده از جمله واحدهای آسفالت، شرکت‌های سیمان تهران و شمال و معادن آن‌ها بود. همچنین تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع اعلام شد؛ با این استثنا که خودروهای حامل مواد غذایی، دارویی، سوخت و ناوگان حمل بتن (دارای مجوز پلیس و معاینه فنی معتبر و بدون دود) مجاز به تردد هستند. در همین راستا، مسئولان معادن موظف شدند برای جلوگیری از گردوغبار، مسیرهای تردد کامیون‌ها را با استفاده از پساب و آب‌پاشی مدیریت کنند.

در بخش مدیریت شهری، کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح شهرها ممنوع شد. همچنین شهرداری‌ها و پلیس راهور موظف به تشدید نظارت بر مدیریت ترافیک، به‌روزرسانی تجهیزات پایش هوشمند و نصب دوربین‌های جدید در مسیرهای پرتردد شدند.

در حوزه سلامت و بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان صدا و سیما موظف به اطلاع‌رسانی گسترده و توصیه به استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، به‌ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی-تنفسی و زنان باردار شدند. همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس جهت ارائه خدمات در وضعیت آماده‌باش قرار گرفتند.

علاوه بر این، از کلیه دستگاه‌ها خواسته شد تا از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها خودداری کنند و پلیس راهور نیز از تردد وسایل نقلیه دارای آلایندگی قابل رویت و دودزا جلوگیری نماید. همچنین از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها خواسته شد تا نسبت به جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در حریم شهرها اقدام کنند.

در این کارگروه با توجه به ضرورت اجرای دقیق و بدون وقفه مصوبات، بر صیانت از سلامت شهروندان در شرایط اضطرار آلودگی هوا که اولویت اصلی مدیریت استان است تأکید و بر تمامی دستگاه‌های مسئول تکلیف شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، نسبت به اجرای کامل تکالیف تعیین‌شده اقدام کنند.

لازم به ذکر است که اجرای مؤثر این تصمیمات مستلزم نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول و اطلاع‌رسانی شفاف و همکاری شهروندان گرامی است و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات باید به‌صورت مستند مورد ارزیابی قرار گیرد.