گروه وه استان‌ها - آیین آغاز طرح «نهال امید» با هدف کاشت یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار نهال در شهرستان‌های استان تهران، همزمان با هفته بسیج در شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، این مراسم با حضور «سردار قربان‌محمد ولی‌زاده» فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سرهنگ غلامرضا نجفی، مسئول بسیج سازندگی سپاه استان تهران، رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان شهرستان ری و خانواده شهید سهیل رستمیان برگزار شد.

در جریان این مراسم، به یاد رهبر شهید انقلاب و ۱۰ شهید سپاه استان تهران، تعدادی نهال در بوستان ترافیک شهرری کاشته شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان فصل درختکاری، یک میلیون و ۱۱۰ هزار نهال در شهرستان‌های استان تهران غرس خواهد شد.

همچنین در این برنامه از سند راهبردی درختکاری استان تهران رونمایی شد. این سند، اهداف و رویکردهای طرح، مسئولیت دستگاه‌های مشارکت‌کننده و گونه‌های درختی متناسب با شرایط اقلیمی استان را مشخص می‌کند.

«رضا بیانی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، در این مراسم گفت: در قالب این طرح، کاشت یک میلیون و ۱۱۰ هزار نهال در همه شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است. محل‌های اجرای طرح نیز با هماهنگی بسیج و سپاه از پیش تعیین شده‌اند.

وی افزود: برای تأمین نهال‌های مورد نیاز، از ظرفیت نهالستان‌های منابع طبیعی و نهالستان‌های شهرداری‌های شهرستان‌های استان استفاده می‌کنیم تا طرح با گونه‌های بومی و سازگار با شرایط هر منطقه اجرا شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به اهمیت مراقبت از نهال‌ها پس از کاشت، تأکید کرد که نگهداری از نهال‌های غرس‌شده باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان رشد و ماندگاری آن‌ها فراهم باشد.

بیانی درباره انتخاب نام «نهال امید» برای این پویش نیز گفت: «این طرح نمادی از امید به رشد و آینده انقلاب است و می‌کوشیم فرهنگ درختکاری و توجه به طبیعت را در جامعه گسترش دهیم.»

وی ادامه داد: نهالستان‌های منابع طبیعی برای تأمین هر میزان نهال مورد نیاز طرح، در اختیار مجموعه بسیج و سپاه قرار دارند و آمادگی داریم متناسب با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در عرصه‌های مختلف استان همکاری کنیم.

بیانی همچنین از توزیع رایگان نهال در میدان انقلاب خبر داد و گفت نهال‌ها سه‌شنبه‌شب‌ها در این میدان در اختیار مردم قرار می‌گیرند و این برنامه در شب‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به گسترش برنامه‌های نهال‌کاری در کشور خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت دستگاه‌های مختلف در استان‌ها و شهرستان‌ها اجرا می‌شود و سازمان منابع طبیعی نیز با همکاری مجموعه‌های مرتبط، تأمین نهال و پیگیری اجرای آن را بر عهده دارد.

وی در پایان، با اشاره به سابقه رهبر شهید انقلاب در ترویج درختکاری گفت: ایشان به مدت ۴۵ سال، هر سال روز ۱۵ اسفند ساعت ۸ صبح در برنامه درختکاری حضور داشتند و این سنت ارزشمند را دنبال می‌کردند. ما نیز تلاش می‌کنیم این فرهنگ و نگاه به حفظ طبیعت را زنده نگه داریم.