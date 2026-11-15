سدهای پنجگانه همچنان ۸۰ درصد خالی است/آموزش حضوری در اولویت است

گروه استان‌ها - استاندار تهران با تشریح اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارندگی‌های اخیر گفت: تقسیم کار میان دستگاه‌ها، لایروبی رودخانه‌ها و آبراه‌ها، رفع موانع مسیر سیلاب و نظارت میدانی از دو ماه پیش آغاز شد و زمینه عبور ایمن از بارش‌ها را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه استان از حدود دو ماه قبل آغاز شد و با برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران، مسئولیت دستگاه‌ها به‌صورت مشخص تعیین و پیگیری شد.

وی افزود: در این برنامه، لایروبی رودخانه‌های داخل شهرها به شهرداری‌ها، رودخانه‌های خارج از محدوده شهری به آب منطقه‌ای و پاکسازی مسیرهای مرتبط با راه‌ها، پل‌ها و تقاطع‌ها به راهداری سپرده شد. انجام این اقدامات نیز با تشکیل تیم‌های بازرسی و نظارت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفت.

استاندار تهران با قدردانی از همکاری آب منطقه‌ای، آبفا، شهرداری تهران، دیگر شهرداری‌های استان، راهداری و نیروهای امدادی گفت: تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌ها موجب شد با وجود بارندگی‌های قابل توجه، آمادگی لازم برای مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از بروز حادثه فراهم باشد.

معتمدیان با یادآوری سیل مرداد ۱۴۰۱ در امامزاده داوود و خسارات جانی و مالی آن تصریح کرد: در بازدیدهای انجام‌شده، موانع مسیر سیلاب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز شناسایی و برای رفع آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تصمیم‌گیری شد؛ حتی در مواردی که این ساخت‌وسازها به دستگاه‌های دولتی مربوط بود، دستور برخورد و تخریب صادر شد.

وی ادامه داد: لایروبی کانال‌ها و بازگشایی مسیر عبور سیلاب در این منطقه انجام شد و شب پیش از آغاز بارندگی‌ها نیز به همراه تعدادی از مدیران، بازدید میدانی برای بررسی آمادگی‌ها صورت گرفت. با حضور نیروهای هلال‌احمر، اورژانس و راهداری، بارندگی‌های اخیر در امامزاده داوود بدون خسارت جانی و مالی سپری شد.

ثبت ۷۳.۵ میلی‌متر بارندگی از ابتدای سال آبی

استاندار تهران با اشاره به ثبت ۷۳.۵ میلی‌متر بارندگی از ابتدای سال آبی تا ۲۱ آبان، بر استمرار آمادگی دستگاه‌ها و استفاده از تجربه مدیریت بارش‌های اخیر در برنامه‌ریزی‌های آینده تأکید کرد. معتمدیان همچنین از حضور مردم استان، به‌ویژه شهر تهران، در مراسم تشییع شهدای گمنام و برگزاری آیین‌های ایام فاطمیه قدردانی کرد.

تنها ۲۰ درصد ظرفیت سدهای پنجگانه تهران پر است

استاندار تهران با اشاره به ذخیره‌سازی حدود ۴۰ میلیون مترمکعب آب در سدها بر اثر بارندگی‌های اخیر گفت: میزان پرشدگی سدهای پنجگانه حدود ۲۰ درصد است و با وجود بهبود بارش‌ها، مدیریت مصرف و همراهی مردم همچنان ضرورت دارد.

معتمدیان با تشریح تأثیر بارندگی‌های اخیر بر منابع آبی استان اظهار کرد: بارش‌ها فرصت مناسبی برای افزایش ذخایر سدها فراهم کرد، اما هنوز ۸۰ درصد ظرفیت سدهای پنجگانه تأمین‌کننده آب شرب تهران خالی است و شرایط منابع آب به وضعیت مطلوب نرسیده است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد آب مورد نیاز از سدها و حدود ۷۰ درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. خشکسالی‌های پیاپی و افزایش برداشت از سفره‌های زیرزمینی، سطح این منابع را کاهش داده و پیامدهایی مانند فرونشست را به همراه داشته است.

هدایت روان‌آب‌ها برای تغذیه آبخوان‌ها

استاندار تهران با بیان اینکه مدیریت بارش‌ها علاوه بر پیشگیری از خسارت، با نگاه استفاده از فرصت‌ها دنبال شد، گفت: بخشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها به سمت شن‌چاله‌ها و حوضچه‌های تغذیه مصنوعی هدایت شد تا به تقویت آبخوان‌ها و منابع زیرزمینی کمک کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آبگیری تالاب‌های استان خبر داد و افزود: با همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیست و آب منطقه‌ای، مسیرهای انتقال آب لایروبی و پاکسازی شد و بخشی از روان‌آب‌ها به سمت تالاب‌ها هدایت شد. معتمدیان با اشاره به آبگیری حدود پنج میلیون مترمکعبی تالاب بندعلی‌خان ورامین تصریح کرد: استفاده از بارش‌ها برای تقویت زیست‌بوم‌های طبیعی، از دستاوردهای مدیریت روان‌آب‌هاست و می‌تواند به احیای تالاب‌ها و حضور پرندگان مهاجر کمک کند.

پایداری گاز خانه‌ها و صنایع نیازمند همراهی مردم است

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری گاز خانگی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی گفت: مشارکت مردم در پویش «دو درجه کمتر» و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، از محورهای مدیریت مصرف گاز در فصل سرماست.

معتمدیان با اشاره به ناترازی گاز در سال‌های گذشته اظهار کرد: آسیب واردشده به بخشی از ظرفیت تولید گاز در پی حملات، شرایط را دشوارتر کرده و لازم است همه ظرفیت‌ها برای مدیریت مصرف و عبور از فصل سرما به کار گرفته شود.

وی با اشاره به جایگاه استان در مصرف گاز کشور گفت: تهران حدود چهار میلیون و ۱۵۰ هزار مشترک دارد که معادل ۱۴ درصد مشترکان کشور است. مصرف گاز استان در شبانه‌روز منتهی به جمعه گذشته به حدود ۹۸ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به دوره مشابه، حدود ۳۶ درصد افزایش داشت.

استاندار تهران از تشکیل قرارگاه انرژی با همکاری شرکت گاز و بسیج خبر داد و بر استفاده از ظرفیت اقشار مختلف، رسانه‌ها و صداوسیما برای تولید محتوای آموزشی تأکید کرد. معتمدیان پوشش گازرسانی جمعیت شهری استان را ۱۰۰ درصد و جمعیت روستایی را ۹۹.۶ درصد اعلام کرد.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تهران تا پایان سال به ۸۰۰ مگاوات می‌رسد

استاندار تهران از ورود حدود ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار و احداث بیش از هزار مگاوات دیگر خبر داد و گفت: برنامه استان، رسیدن به ظرفیت ۸۰۰ مگاوات تا پایان سال و دنبال‌کردن هدف دو هزار مگاواتی در سال آینده است.

معتمدیان با اشاره به اقدامات کمیته انرژی استان گفت: حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مستعد احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است. تاکنون دو هزار هکتار به سرمایه‌گذاران تحویل شده و دو هزار هکتار دیگر نیز در آستانه واگذاری قرار دارد.

وی درباره مدارس گفت: پنل خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه نصب شده و اجرای طرح در دو هزار و ۴۰۰ مدرسه دیگر آغاز شده است. همچنین از آغاز نصب سامانه‌های پنج کیلوواتی بر بام ۷۰۰ مسجد خبر داد.

آموزش حضوری مدارس در اولویت سیاست‌گذاری استان تهران

استاندار تهران با اشاره به تصویب دستورالعمل دورکاری دستگاه‌های اجرایی در دولت گفت: سیاست استان درباره مدارس، جلوگیری از آسیب به آموزش و حفظ اثربخشی یادگیری حضوری دانش‌آموزان است.

معتمدیان با تفکیک موضوع دورکاری ادارات از وضعیت آموزش مدارس افزود: تلاش ما این است که آموزش دانش‌آموزان آسیب نبیند. تعطیلی‌های سال گذشته، از جمله وقفه‌های ناشی از جنگ و ناترازی‌ها، بر روند آموزش اثر گذاشت و این تجربه در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه است.

وی با اشاره به فراهم‌بودن بستر آموزش غیرحضوری در شبکه «شاد» تصریح کرد: وزارت آموزش‌وپرورش زمینه آموزش مجازی را فراهم کرده است، اما اثربخشی آموزش حضوری را نمی‌توان از شیوه‌های غیرحضوری انتظار داشت.

مراکز پرمصرف گاز پس از اخطار با قطع انشعاب روبه‌رو می‌شوند

استاندار تهران با اشاره به نظارت بر مصرف گاز مراکز تجاری و ورزشی گفت: استفاده از گرماتاب در فضای باز و مصرف گاز در ویلاهای بدون سکنه در شرایط کنونی قابل توجیه نیست و موارد تخلف، پس از اخطار، با قطع گاز و اعمال قانون مواجه می‌شوند.

معتمدیان با اشاره به تشکیل تیم‌های بازرسی گفت: بازرسان شرکت گاز با همکاری بسیج، اتحادیه‌ها و اصناف در این برنامه حضور دارند تا وضعیت مصرف و رعایت الزامات صرفه‌جویی بررسی شود. وی تأکید کرد: مصرف گاز استخرها و دیگر مراکز پرمصرف نیز رصد می‌شود و در مواردی که ضوابط رعایت نشود، ابتدا اخطار داده خواهد شد و پس از آن، قطع گاز و اعمال اختیارات قانونی دنبال می‌شود.

افتتاح ۸۷۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال

استاندار تهران از برنامه‌ریزی برای افتتاح هشت هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پرند، پردیس، دماوند، اسلامشهر و رباط‌کریم تا دهه فجر یا حداکثر پایان سال خبر داد و تأکید کرد: پروژه‌ها باید با تکمیل زیرساخت‌ها افتتاح شوند و خدمات مورد نیاز زندگی مردم نیز هم‌زمان تأمین شود.

معتمدیان با تأکید بر تکمیل آب، برق، گاز، انشعابات و محوطه‌سازی پیش از افتتاح تصریح کرد: در کنار زیرساخت‌ها، تأمین مدرسه، مراکز بهداشتی‌درمانی، پارک، فضاهای ورزشی و بازارچه نیز باید دنبال شود. وی درباره وضعیت مسکن حمایتی گفت: حدود ۹۰ هزار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۴۲ هزار نفر از آنان آورده واریز کرده‌اند و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها حدود ۵۰ درصد است.

ساخت‌وساز در تهران در چارچوب طرح‌های مصوب ادامه می‌یابد

استاندار تهران با رد برداشت توقف کامل ساخت‌وساز در پایتخت گفت: طرح ساماندهی و تمرکززدایی تهران و البرز، ساخت‌وساز را در چارچوب طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی و متناسب با ظرفیت آب، خدمات عمومی و ملاحظات محیط‌زیستی هدایت می‌کند.

معتمدیان با اشاره به تصویب و ابلاغ این طرح در دولت اظهار کرد: این طرح در ۲۴ بند، تکالیف دستگاه‌ها و نحوه نظارت را مشخص کرده و هدف آن مدیریت بارگذاری جمعیت و جلوگیری از توسعه خارج از ظرفیت است. وی ادعای توقف کامل ساخت‌وساز و نسبت‌دادن افزایش قیمت مسکن به این طرح را رد کرد.

استاندار تهران همچنین از پیگیری تشکیل «سازمان حریم» با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران خبر داد و گفت: هدف، ایجاد نهادی توانمند برای مدیریت هماهنگ حریم با مشارکت دستگاه‌های مسئول است.

۷۰ درصد مصوبات سفرهای شهرستانی اجرایی شد

استاندار تهران با اشاره به بیش از ۴۵۰ مصوبه دور نخست سفرهای شهرستانی گفت: در ۱۱ شهرستانی که تاکنون در دور دوم مورد بررسی قرار گرفته‌اند، حدود ۷۰ درصد مصوبات اجرایی شده و پیگیری‌ها تا تحقق تعهدات و توزیع عادلانه امکانات ادامه دارد.

معتمدیان مدرسه‌سازی را از مهم‌ترین دستاوردها دانست و گفت: در کمتر از دو سال، حدود سه هزار کلاس درس ساخته و تحویل شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست احداث است. وی با اشاره به افزایش سرانه فضای آموزشی از ۵.۲۸ به ۵.۸۷ مترمربع افزود: رتبه استان در این شاخص با ۹ پله ارتقا، از جایگاه بیست‌وهشتم به نوزدهم رسیده است.

دستگاه‌های دولتی پرمصرف از قطع انشعاب مستثنا نیستند

استاندار تهران با تأکید بر لزوم پیش‌قدمی دولت در صرفه‌جویی گفت: مصرف آب، برق و گاز دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رصد می‌شود و حتی وزارتخانه‌ها در صورت مصرف بیش از الگو، مشمول قطع انشعاب خواهند شد؛ احتمال اعلام اسامی دستگاه‌های پرمصرف نیز وجود دارد.

معتمدیان با اشاره به تأکید مستمر رئیس‌جمهور بر اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: اگر از مردم می‌خواهیم در مصرف صرفه‌جویی کنند، خود ما باید پیش‌قدم باشیم. وی اجرای «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را از دیگر برنامه‌های فرهنگ‌سازی دانست و افزود: مدیران سه‌شنبه‌ها به‌جای خودروی شخصی و اداری، از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

استاندار تهران با بیان اینکه برآورد استان، امکان برگزاری برخط حدود ۸۰ درصد جلسات است، تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به کاهش ترددهای غیرضروری، مصرف سوخت و ترافیک و افزایش فرصت خدمت‌رسانی مدیران به مردم کمک کند.

اتصال بیش از ۴۷۵ دهیاری تهران به شبکه ارتباطات برخط

استاندار تهران از فراهم‌شدن ظرفیت دو هزار ارتباط هم‌زمان و اتصال بیش از ۴۷۵ دهیاری استان به شبکه ارتباطات برخط خبر داد و گفت: توسعه این زیرساخت، امکان برگزاری جلسات از محل خدمت و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری مدیران را فراهم کرده است.

معتمدیان با درخواست از مدیران برای استفاده بیشتر از این ظرفیت گفت: برگزاری غیرحضوری جلسات باعث می‌شود مدیران در دستگاه خود حضور داشته باشند، به مردم پاسخ دهند و از ترددهای غیرضروری جلوگیری شود. وی با اشاره به زمان‌بر بودن سفر مدیران شهرستان‌ها برای حضور در نشست‌های استانی افزود: برای نمونه، حضور فرماندار فیروزکوه در یک جلسه ممکن است یک روز کاری را درگیر کند، در حالی که اکنون امکان شرکت در جلسه از محل خدمت فراهم است.