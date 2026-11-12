فرمانده سپاه شهرستان پردیس خبرداد؛
هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در پردیس برگزار میشود
گروه استانها - فرمانده سپاه شهرستان پردیس از برگزاری هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در این شهرستان خبر داد و از رقابت علاقهمندان در هفت حوزه تخصصی از جمله هوش مصنوعی، انیمیشن و بازیسازی موبایلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ پاسدار« احمد بوربور» فرمانده سپاه حضرت علی ابن موسیالرضا(ع) شهرستان پردیس، در نشستی با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی و نقش تولید محتوای دیجیتال در تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانهای اظهار کرد: امروز فضای مجازی و فناوریهای نوین دیجیتال به یکی از عرصههای مهم رقابت، پیشرفت و تأثیرگذاری در جوامع تبدیل شدهاند و در چنین شرایطی صرفاً مصرفکننده محتوا بودن کافی نیست و باید زمینهای فراهم شود تا استعدادها، خلاقیتها و توانمندیهای جوانان و علاقهمندان در عرصه تولید محتوای اثرگذار شکوفا شود.
وی با بیان اینکه این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، تقویت مهارتهای تخصصی، ایجاد فضای رقابت سالم و حمایت از ایدهها و توانمندیهای فعالان این عرصه برگزار میشود، تأکید کرد: شرکت در این رویداد محدود به قشر یا گروه خاصی نیست و دانشآموزان، دانشجویان، فعالان حوزه فناوری، برنامهنویسان، هنرمندان دیجیتال، علاقهمندان به هوش مصنوعی و تمامی افرادی که در زمینه تولید محتوای دیجیتال دارای ایده، مهارت یا استعداد هستند، میتوانند در آن شرکت کنند.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس در تشریح بخشهای رقابتی رویداد گفت: هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در هفت حوزه تخصصی شامل انیمیشنسازی (دوبعدی و سهبعدی)، بازیسازی موبایلی، تولید برنامههای موبایلی، تولیدات هوش مصنوعی، استاپموشن و کمیکموشن و میکرورسانهها (روایت خبری) برگزار میشود.
سرهنگ بوربور با اشاره به اهمیت ورود نسل جوان به عرصه فناوریهای نوین تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی، تولید بازی و نرمافزار، انیمیشن و رسانههای نوین تنها ابزارهای سرگرمی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و حتی اقتدار رسانهای کشور به شمار میروند و باید به جای مصرفکننده بودن، زمینه تولید محصولات بومی، خلاقانه و متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کنیم.
وی در تشریح زمان و نحوه ثبتنام این برنامه بیان کرد: این رویداد روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر جدید پردیس برگزار خواهد شد و علاقهمندان تا پایان روز سیام آبانماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبتنام به نشانی https://formafzar.com/form/rbej8 اطلاعات خود را ثبت کنند و پس از ثبتنام، هماهنگیهای بعدی از طریق تماس دبیرخانه انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس با اشاره به پیشبینی جوایز ارزنده و ویژه برای برگزیدگان، از خانوادهها، جوانان، نوجوانان، دانشآموزان، دانشجویان و فعالان حوزه فناوری و رسانه برای حضور در این رویداد فناورانه دعوت به عمل آورد.
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