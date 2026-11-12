به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ پاسدار« احمد بوربور» فرمانده سپاه حضرت علی ابن موسی‌الرضا(ع) شهرستان پردیس، در نشستی با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی و نقش تولید محتوای دیجیتال در تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای اظهار کرد: امروز فضای مجازی و فناوری‌های نوین دیجیتال به یکی از عرصه‌های مهم رقابت، پیشرفت و تأثیرگذاری در جوامع تبدیل شده‌اند و در چنین شرایطی صرفاً مصرف‌کننده محتوا بودن کافی نیست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های جوانان و علاقه‌مندان در عرصه تولید محتوای اثرگذار شکوفا شود.

وی با بیان اینکه این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، تقویت مهارت‌های تخصصی، ایجاد فضای رقابت سالم و حمایت از ایده‌ها و توانمندی‌های فعالان این عرصه برگزار می‌شود، تأکید کرد: شرکت در این رویداد محدود به قشر یا گروه خاصی نیست و دانش‌آموزان، دانشجویان، فعالان حوزه فناوری، برنامه‌نویسان، هنرمندان دیجیتال، علاقه‌مندان به هوش مصنوعی و تمامی افرادی که در زمینه تولید محتوای دیجیتال دارای ایده، مهارت یا استعداد هستند، می‌توانند در آن شرکت کنند.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس در تشریح بخش‌های رقابتی رویداد گفت: هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در هفت حوزه تخصصی شامل انیمیشن‌سازی (دوبعدی و سه‌بعدی)، بازی‌سازی موبایلی، تولید برنامه‌های موبایلی، تولیدات هوش مصنوعی، استاپ‌موشن و کمیک‌موشن و میکرورسانه‌ها (روایت خبری) برگزار می‌شود.

سرهنگ بوربور با اشاره به اهمیت ورود نسل جوان به عرصه فناوری‌های نوین تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی، تولید بازی و نرم‌افزار، انیمیشن و رسانه‌های نوین تنها ابزارهای سرگرمی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و حتی اقتدار رسانه‌ای کشور به شمار می‌روند و باید به جای مصرف‌کننده بودن، زمینه تولید محصولات بومی، خلاقانه و متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کنیم.

وی در تشریح زمان و نحوه ثبت‌نام این برنامه بیان کرد: این رویداد روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر جدید پردیس برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان تا پایان روز سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به نشانی https://formafzar.com/form/rbej8 اطلاعات خود را ثبت کنند و پس از ثبت‌نام، هماهنگی‌های بعدی از طریق تماس دبیرخانه انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس با اشاره به پیش‌بینی جوایز ارزنده و ویژه برای برگزیدگان، از خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان حوزه فناوری و رسانه برای حضور در این رویداد فناورانه دعوت به عمل آورد.