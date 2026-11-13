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دل‌های سوگوار ری در ماتم حضرت زهرا(س)+ فیلم

گروه استان‌ها - هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) ، مردم شهرستان ری با چشمانی اشکبار در اجتماع عزاداران فاطمی در دولت آباد ری گرد هم آمدند.

کد خبر: 4201633تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، مردم سوگوار شهرستان ری با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از اندوه، در اجتماع عزاداران فاطمی گرد هم آمدند و یاد و نام حضرت فاطمه زهرا(س)، بانوی مظلوم و بزرگوار اسلام، را گرامی داشتند. دولت‌آباد ری، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، میزبان مردمی بود که آمده بودند تا در کنار یکدیگر، ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت(ع) نشان دهند و در سوگ بانوی دو عالم، به عزاداری بپردازند.


این اجتماع صبح امروز آغاز شد و با حضور دسته‌های عزاداری، فضای میدان رنگ‌وبوی ماتم و دلدادگی به خود گرفت. مردان و زنان، پیر و جوان، با حضور در مراسم و همراهی با نوای عزاداری، غربت و مظلومیت حضرت زهرا(س) را یاد کردند. اشک‌هایی که بر گونه‌های عزاداران جاری شد، روایتگر دلبستگی و ارادت مردمی بود که نام فاطمه(س) برایشان یادآور صبر، پاکی، ایثار و مظلومیت است.

در این مراسم، حجت‌الاسلام استاد «محمد شجاعی» برای حاضران سخنرانی کرد و حاج «داود شفیعی» و کربلایی« سید محمدرضا نوشه‌ور» با مداحی و مرثیه‌خوانی، حال‌وهوای اجتماع را آکنده از یاد بانوی دو عالم کردند. حاضران با شنیدن مرثیه‌ها، در سوگ حضرت زهرا(س) گریستند و با زمزمه‌های عزاداری، دل‌های خود را با مصائب آن حضرت همراه ساختند.

حضور دسته‌های عزاداری، جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم شهرستان ری به خاندان اهل‌بیت(ع) بود. دسته‌ها در کنار دیگر عزاداران، با نوای عزا و مرثیه در مراسم شرکت کردند و میدان شهید بروجردی را به محفل سوگواری و همدلی تبدیل کردند؛ محفل مردمی که در آن، هر اشک و هر ناله، نشانی از عشق به حضرت فاطمه زهرا(س) داشت.

در حاشیه اجتماع نیز مواکب پذیرایی برپا شد و غرفه‌های فرهنگی میزبان عزاداران بود. خادمان مواکب با پذیرایی از شرکت‌کنندگان، در خدمت‌رسانی به مردم سوگوار مشارکت کردند و غرفه‌های فرهنگی نیز بخشی از برنامه‌های این مراسم را تشکیل دادند.

پس از پایان اجتماع، اتوبوس‌هایی برای انتقال شرکت‌کنندگان به شهرری آماده شد تا حاضران بتوانند در نماز جمعه شرکت کنند. اجتماع عزاداران فاطمی در دولت‌آباد، با حضور مردم سوگوار و ارادتمندان خاندان اهل‌بیت(ع) برگزار شد؛ مردمی که با چشمانی اشکبار گرد هم آمدند تا در ماتم حضرت زهرا(س)، یاد و نام آن بانوی بزرگوار را زنده نگه دارند.

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ایام فاطمیهشهرریسوگواری

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