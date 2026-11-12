وقتی از جانبازان و توان‌یابان سخن می‌گوییم، معمولاً نخستین تصویری که به ذهن می‌رسد، محدودیت‌های جسمی، نیازهای درمانی، تجهیزات توانبخشی و دشواری‌های حرکتی است؛ درحالی‌که بخش مهمی از واقعیت زندگی این افراد در حوزه‌ای کمتر دیده‌شده جریان دارد: سلامت روان. آسیب جسمی، به‌ویژه هنگامی که با تغییر ناگهانی در توانایی‌های حرکتی و سبک زندگی همراه می‌شود، تنها عملکرد اندام‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه ممکن است احساس استقلال، اعتمادبه‌نفس، روابط اجتماعی و حتی برداشت فرد از هویت و جایگاه خود را نیز دگرگون کند. جانبازی که سال‌ها با تصویری مشخص از توانایی‌های جسمی و نقش اجتماعی خود زندگی کرده، ممکن است پس از مجروحیت ناچار شود با شرایطی تازه کنار بیاید؛ شرایطی که پذیرش آن همیشه آسان و کوتاه‌مدت نیست. از این منظر، توجه به سلامت روان جانبازان و توان‌یابان نباید به جلسات مشاوره یا خدمات درمانی محدود شود؛ بلکه باید فرصت‌هایی فراهم شود تا فرد دوباره توانایی‌های خود را تجربه کند و احساس کند همچنان می‌تواند انتخاب کند، پیشرفت کند، رقابت کند و در متن زندگی اجتماعی حضور داشته باشد.

ورزش در این میان جایگاهی فراتر از یک فعالیت تفریحی پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین آثار روانی ورزش، بازگرداندن تجربه «توانستن» به فرد است؛ تجربه‌ای که ممکن است پس از یک آسیب جدی، در اثر محدودیت‌های جسمی یا نگاه ترحم‌آمیز اطرافیان کمرنگ شده باشد. زمانی که یک جانباز در تمرین ورزشی مهارتی تازه می‌آموزد، رکورد شخصی خود را بهبود می‌دهد یا در یک رقابت گروهی نقش مؤثری بر عهده می‌گیرد، در واقع فقط یک حرکت ورزشی را انجام نداده است؛ او بار دیگر با توانایی‌های خود ارتباط برقرار کرده و به جای تمرکز دائمی بر آنچه از دست داده، بخشی از ظرفیت‌هایی را می‌بیند که همچنان در اختیار دارد. این تغییر نگاه می‌تواند در تقویت خودکارآمدی، احساس ارزشمندی و استقلال روانی مؤثر باشد. اهمیت این موضوع برای جانبازانی که تجربه مجروحیت، قطع عضو، آسیب‌های نخاعی یا پیامدهای روانی حوادث را پشت سر گذاشته‌اند، دوچندان است؛ چراکه بازسازی اعتمادبه‌نفس در بسیاری از موارد به اندازه بازتوانی جسمانی اهمیت دارد.

بُعد دیگر ورزش، تأثیر آن بر کاهش فشارهای روانی و بهبود کیفیت زندگی است. فعالیت بدنی منظم می‌تواند در کاهش نشانه‌های اضطراب و افسردگی، بهبود خواب و ارتقای احساس شادابی نقش داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل سال ۲۰۲۰ خود درباره فعالیت بدنی و کم‌تحرکی، بر ضرورت فعالیت بدنی منظم برای افراد دارای معلولیت تأکید کرده و توصیه کرده است نوع و میزان فعالیت با وضعیت جسمانی و شرایط فرد متناسب باشد. همچنین پژوهش‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت و نظامیان آسیب‌دیده نشان می‌دهد مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های متناسب‌سازی‌شده می‌تواند با بهبود برخی شاخص‌های روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی همراه باشد؛ هرچند میزان اثرگذاری به شرایط فرد، نوع آسیب، استمرار فعالیت و کیفیت برنامه بستگی دارد و ورزش را نباید جایگزین درمان تخصصی اختلالات روان‌شناختی دانست. اهمیت این یافته‌ها در آن است که ورزش می‌تواند در کنار درمان، مشاوره و توانبخشی، به بخشی از یک برنامه جامع مراقبت از سلامت جانبازان تبدیل شود.

برای جانبازانی که با پیامدهای روانی تجربه‌های آسیب‌زا مواجه‌اند، ورزش یک ظرفیت مهم دیگر نیز دارد: ایجاد ارتباط دوباره با محیط و دیگران. انزوا همیشه با تنها زندگی کردن یا قطع کامل ارتباطات آغاز نمی‌شود؛ گاهی فرد در جمع خانواده و جامعه حضور دارد، اما به‌تدریج از فعالیت‌هایی که پیش‌تر برایش معنا داشته فاصله می‌گیرد. احساس متفاوت بودن، نگرانی از نگاه دیگران، دشواری حضور در فضاهای عمومی یا تصور ناتوانی در مشارکت، می‌تواند دامنه روابط اجتماعی را محدود کند. محیط ورزشی مناسب، به‌ویژه هنگامی که بر مشارکت گروهی و تعامل برابر استوار باشد، فرصتی فراهم می‌کند تا ارتباطات اجتماعی نه بر مبنای ترحم و مراقبت یک‌طرفه، بلکه بر اساس همکاری، رقابت سالم و هدف مشترک شکل بگیرد. در چنین فضایی، جانباز یا توان‌یاب صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیست؛ عضوی از یک تیم است که حضور و عملکردش اهمیت دارد. این تجربه می‌تواند احساس تعلق اجتماعی را تقویت کند و فاصله میان فرد و جامعه را کاهش دهد.

در این میان، باید میان ورزش قهرمانی و ورزش همگانی تمایز قائل شد، بی‌آنکه یکی را در برابر دیگری قرار دهیم. قهرمانی، مدال‌آوری و حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند الهام‌بخش باشد و توانمندی‌های ورزشکاران جانباز و توان‌یاب را به نمایش بگذارد؛ اما همه افراد دارای معلولیت قرار نیست ورزشکار حرفه‌ای شوند. اگر سیاست‌گذاری ورزشی فقط بر مدال، رکورد و سکو متمرکز بماند، بخش بزرگی از جامعه هدف را نادیده خواهد گرفت؛ کسانی که بیش از رقابت، به امکان فعالیت مستمر، حفظ سلامت، ارتباط اجتماعی و تجربه یک زندگی فعال نیاز دارند. ورزش همگانی متناسب‌سازی‌شده باید به همان اندازه ورزش قهرمانی جدی گرفته شود؛ زیرا دستاورد آن تنها در جدول مدال‌ها قابل اندازه‌گیری نیست و گاهی ارزشمندترین نتیجه‌اش، بازگشت فردی است که مدت‌ها از حضور در جمع فاصله گرفته بود.

با وجود این ظرفیت‌ها، نمی‌توان از تأثیر ورزش سخن گفت، اما موانعی را که دسترسی به آن را دشوار می‌کند نادیده گرفت. سالن ورزشی نامناسب، نبود مسیر دسترسی ایمن، کمبود تجهیزات تخصصی، هزینه بالای وسایل و نگهداری آنها، محدودیت حمل‌ونقل و کمبود مربیان آشنا با نیازهای ورزشی افراد دارای معلولیت، موانعی هستند که ممکن است اشتیاق فرد را پیش از آغاز فعالیت از بین ببرند. گاهی یک مجموعه ورزشی از نظر ظاهری مجهز است، اما فردی که از ویلچر استفاده می‌کند امکان ورود مستقل به آن را ندارد؛ گاهی تجهیزات وجود دارد، اما مربی آموزش‌دیده‌ای برای استفاده صحیح از آنها در دسترس نیست. در چنین شرایطی، دعوت از جانبازان و توان‌یابان به ورزش، بدون فراهم کردن زیرساخت و پشتیبانی لازم، بیشتر به یک توصیه آرمانی شباهت دارد تا یک سیاست عملی. دسترسی به ورزش باید از مرحله اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام تا رفت‌وآمد، استفاده از امکانات، آموزش و تداوم تمرین دیده شود.

مسئله مهم دیگر، ضرورت طراحی برنامه‌های ورزشی متناسب با شرایط هر فرد است. جانبازان و توان‌یابان گروهی یکدست با نیازهای مشابه نیستند؛ نوع و شدت آسیب، وضعیت جسمانی، سن، سابقه فعالیت، بیماری‌های همراه و شرایط روانی می‌تواند تعیین کند چه ورزشی و با چه شدتی مناسب باشد. فعالیتی که برای یک فرد مفید و لذت‌بخش است، ممکن است برای فرد دیگری به دلیل محدودیت‌های حرکتی یا شرایط پزشکی مناسب نباشد. بنابراین، توسعه ورزش در این حوزه باید با مشارکت متخصصان تربیت‌بدنی، پزشکان، کارشناسان توانبخشی و روان‌شناسان انجام شود. مربی نیز باید بداند که هدف فقط اجرای یک حرکت صحیح نیست؛ گاهی حفظ انگیزه، ایجاد احساس امنیت، احترام به استقلال ورزشکار و پرهیز از مقایسه‌های آسیب‌زا، به اندازه آموزش تکنیک اهمیت دارد. برنامه ورزشی موفق، برنامه‌ای است که فرد بتواند آن را با اطمینان، متناسب با توانایی‌های خود و به شکل مستمر دنبال کند.

پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۱ در مجله علمی Psychology of Sport and Exercise، نمونه‌ای از اثرات روانی ورزش‌های سازگارشده را بررسی کرده است. در این مطالعه، ۷۴ شرکت‌کننده در یک برنامه پنج‌روزه ورزشی و تفریحی ویژه افراد دارای آسیب و محدودیت جسمی، پیش و پس از برنامه و همچنین سه ماه بعد ارزیابی شدند. نتایج نشان داد نشانه‌های اضطراب و افسردگی کاهش یافته و شاخص‌های عملکرد اجتماعی و عاطفه مثبت بهبود پیدا کرده‌اند؛ با این حال، در ارزیابی سه‌ماهه، بخشی از این دستاوردها به سطح اولیه بازگشته بود. این یافته یک پیام روشن دارد: برگزاری یک جشنواره، اردو یا مسابقه چندروزه، هرچند می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند ایجاد کند، به‌تنهایی برای ساختن تغییر پایدار کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، فراهم کردن امکان ادامه فعالیت پس از پایان برنامه و تبدیل ورزش به بخشی از زندگی روزمره است. به همین دلیل، حمایت از ورزش جانبازان و توان‌یابان نباید به مناسبت‌ها و رویدادهای مقطعی محدود شود؛ بلکه باید در قالب برنامه‌ای پیوسته، قابل دسترس و متناسب با نیازهای افراد دنبال شود.

در تحلیل جایگاه ورزش، یک نکته اساسی را نیز نباید فراموش کرد: نگاه جامعه به جانبازان و توان‌یابان، بر میزان مشارکت آنان اثر مستقیم دارد. اگر فرد همواره با نگاه ترحم‌آمیز مواجه شود، ممکن است به‌جای آنکه توانایی‌هایش دیده شود، محدودیت‌هایش به مهم‌ترین بخش هویت اجتماعی او تبدیل شود. ورزش می‌تواند این تصویر را تغییر دهد؛ اما به شرط آنکه محیط ورزشی بر احترام، رقابت منصفانه و استقلال فردی استوار باشد. هدف نباید صرفاً نمایش توانمندی افراد برای تحسین دیگران باشد؛ هدف اصلی باید فراهم کردن شرایطی باشد که آنان بدون نیاز به اثبات دائمی خود، حق طبیعی‌شان برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی را تجربه کنند.

قهرمان‌سازی از همه جانبازان و توان‌یابان نیز به همان اندازه نگاه ترحم‌آمیز می‌تواند نادیده‌گیرنده واقعیت باشد؛ زیرا هر فرد حق دارد متناسب با خواسته و ظرفیت خود ورزش کند، بدون آنکه مجبور باشد مدال بیاورد یا الهام‌بخش دیگران باشد.

در نهایت، سنجش موفقیت سیاست‌های ورزشی در حوزه جانبازان و توان‌یابان نباید فقط با تعداد مسابقات برگزارشده، مدال‌های کسب‌شده یا سالن‌های افتتاح‌شده انجام شود. باید پرسید چه تعداد از این افراد امکان ورزش منظم و مستمر دارند؟ چند مجموعه ورزشی واقعاً برای استفاده مستقل آنان مناسب‌سازی شده است؟ آیا هزینه تجهیزات و رفت‌وآمد مانع مشارکت نمی‌شود؟ آیا برنامه‌ای برای حمایت روانی، آموزش مربیان و پیگیری وضعیت ورزشکاران وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا فرد پس از پایان یک دوره یا رویداد ورزشی، همچنان امکان ادامه فعالیت دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند فاصله میان شعار حمایت و تحقق حق دسترسی برابر را روشن کند.

ورزش برای جانبازان و توان‌یابان، فقط راهی برای قوی‌تر شدن عضلات یا افزایش آمادگی جسمانی نیست؛ فرصتی برای بازسازی رابطه فرد با بدن، با خود و با جامعه است. برای جانباز، این فرصت می‌تواند معنای ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه پس از تجربه مجروحیت، بازگشت به زندگی فعال گاهی به معنای ساختن دوباره بخشی از هویت و آینده است. جامعه‌ای که به سلامت روان و کرامت این افراد اهمیت می‌دهد، نباید ورزش را امتیازی تشریفاتی یا فعالیتی حاشیه‌ای بداند. فراهم کردن امکان ورزش، بخشی از مسئولیت اجتماعی در برابر کسانی است که حق دارند مستقل، بانشاط و با احساس تعلق در جامعه زندگی کنند. معیار واقعی پیشرفت نیز نه فقط تعداد مدال‌ها، بلکه تعداد فرصت‌هایی است که برای زندگی فعال‌تر، سالم‌تر و برابرتر در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

دکتر آزمان کادری

جانباز و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران