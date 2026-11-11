گروه استان‌ها - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با انتقاد از پایین بودن آمار ورزشکاران بیمه‌شده رشته آمادگی جسمانی در برخی شهرستان‌ها، خواستار فعال‌سازی هیأت‌های شهرستانی، افزایش مشارکت ورزشکاران و توجه ویژه به توسعه ورزش بانوان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در مجمع عمومی سالیانه هیأت آمادگی جسمانی استان، بر ضرورت افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته و تقویت فعالیت این رشته در شهرستان‌های کردستان تأکید کرد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد هیأت آمادگی جسمانی استان در برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری، داوری و کارگاه‌های تخصصی، خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های ارتقای درجه مربیان و داوران در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ شد.

خاکی با اشاره به حضور ورزشکاران و داوران کردستانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهار کرد: هیأت آمادگی جسمانی علاوه بر توسعه ورزش همگانی و ارتقای سلامت جامعه، در شناسایی و پرورش استعدادهای قهرمانی نیز مسئولیت دارد و باید برای تحقق این اهداف در سطح استان و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با انتقاد از آمار پایین بیمه‌شدگان این رشته در برخی شهرستان‌ها طی سال ۱۴۰۴ افزود: ثبت آمار کمتر از ۱۰۰ ورزشکار بیمه‌شده برای رشته‌ای با گستردگی آمادگی جسمانی قابل قبول نیست و هیأت استان باید با نظارت مستمر، زمینه فعال‌سازی هیأت‌های کم‌تحرک شهرستانی و افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان رشته آمادگی جسمانی را بانوان تشکیل می‌دهند، توسعه ورزش بانوان را از اولویت‌های برنامه‌ریزی هیأت استان و شهرستان‌ها دانست.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره درخواست هیأت آمادگی جسمانی مریوان برای استفاده از سالن ورزشی نیز گفت: با توجه به محدودیت زیرساخت‌ها و پایین بودن سرانه فضای ورزشی، تخصیص سالن‌ها باید با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود انجام شود.