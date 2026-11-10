پارادوومیدانی کردستان نیازمند حمایت و استعدادیابی است

گروه استان‌ها - سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی کردستان، استعدادیابی، تأمین تجهیزات تخصصی و تقویت زیرساخت‌ها را از ضرورت‌های توسعه این رشته در استان دانست و خواستار گسترش همکاری دستگاه‌های اجرایی برای افزایش مشارکت ورزشکاران دارای معلولیت شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مهران تیشه‌گران» ، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی کشور در مجمع انتخاباتی ریاست هیأت پارادوومیدانی استان کردستان، با اشاره به جایگاه پرافتخار این رشته در رقابت‌های آسیایی، جهانی و پارالمپیک، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه پارادوومیدانی در استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پارادوومیدانی طی سال‌های گذشته سهم قابل توجهی از مدال‌های کاروان ورزشی ایران را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این رشته از ظرفیت بالایی برای افتخارآفرینی در عرصه‌های بین‌المللی برخوردار است و باید با حمایت هدفمند، زمینه رشد و حضور ورزشکاران مستعد در رقابت‌های ملی و جهانی فراهم شود.

تیشه‌گران همچنین تأسیس فدراسیون مستقل پارادوومیدانی را گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه این رشته دانست و افزود: مدیریت موفق هیأت‌ها نیازمند تعهد، دلسوزی، شناخت بدنه ورزش و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و باتجربه است.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی استعدادهای جدید در استان کردستان، خواستار تعامل بیشتر هیأت پارادوومیدانی با آموزش‌وپرورش استثنایی، اداره‌کل بهزیستی، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح شد و گفت: همکاری این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در فعالیت‌های ورزشی و کشف استعدادهای تازه را فراهم کند.

وی همچنین استفاده مشترک از ظرفیت‌های هیأت دوومیدانی و پارادوومیدانی را ضروری دانست و بر همکاری در زمینه در اختیار گذاشتن پیست‌های ورزشی، آموزش مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی تأکید کرد.

تیشه‌گران با اشاره به نیاز رشته‌های پرتابی به تجهیزات تخصصی از جمله وزنه، دیسک و نیزه، آمادگی فدراسیون را برای حمایت از هیأت کردستان در تأمین این امکانات اعلام کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مربیان و نیروهای باتجربه استان برای پرورش ورزشکاران مستعد شد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و تلاش‌های مسئولان هیأت استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مجموعه ورزش استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، جایگاه پارادوومیدانی کردستان در ارزیابی عملکرد هیأت‌های استانی ارتقا یابد و شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران این استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی کشور در پایان از اعضای مجمع خواست با مشارکت فعال و ارائه پیشنهادهای سازنده، در مسیر توسعه این رشته ورزشی همراه هیأت استان باشند.