ورزش کردستان در انتظار عبور از افتخارآفرینی فردی به حمایت ساختاری

گروه استان‌ها - تجلیل از جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز، بار دیگر ظرفیت استعدادهای ورزشی کردستان را برجسته کرد؛ ظرفیتی که به گفته معاون استاندار، با حمایت هدفمند، تأمین منابع مالی و مشارکت پیشکسوتان می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ‌تری در سطح ملی و المپیک منجر شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در آیین تجلیل از استاد جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: کردستان خانواده‌های خوشنام و فرزندان افتخارآفرین فراوانی دارد که بارها نام این استان را در ایران و جهان بر قله‌های موفقیت نشانده‌اند.

وی افزود: استاد جمیل لطف‌الله‌نسبی و خانواده ایشان از جمله چهره‌های افتخارآفرین کردستان هستند که نقش ارزشمندی در اعتلای نام استان در عرصه ورزش داشته‌اند.

ورمقانی با اشاره به ضرورت حمایت از ورزش استان گفت: قرار گرفتن فردی از خانواده ورزش در رأس مدیریت حوزه ورزش کردستان با هدف کسب مدال المپیک، موجب شده است همه ما برای حمایت هرچه بیشتر از ورزش اهتمام داشته باشیم.

وی از تشکیل کارگروه ورزشی به دستور استاندار کردستان خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم از تمامی ظرفیت‌های قانونی، از جمله منابع مالیاتی، مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های ملی، برای پشتیبانی از باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی استان استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با تأکید بر نقش پیشکسوتان در توسعه ورزش خاطرنشان کرد: پیشکسوتان ورزش استان با همفکری و ارائه راهکار، در جلسات کارگروه ورزشی مدیران را برای حمایت مؤثرتر از ورزش یاری می‌کنند.

این آیین تجلیل با حضور پیشکسوتان و بزرگان ورزش کردستان، ورزشکاران، ورزش‌دوستان، جمعی از مدیران و خانواده استاد جمیل لطف‌الله‌نسبی در خانه پینگ‌پنگ سنندج برگزار شد. ملی و المپیک منجر شود.

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