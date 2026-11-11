کشف و توقیف ۹۰۰ تن برنج پاکستانی در شورآباد کهریزک

گروه استان‌ها - مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از کشف و توقیف حدود ۹۰۰ تن برنج پاکستانی در انباری در شورآباد کهریزک خبر داد و گفت این محموله پس از طی مراحل قانونی برای توزیع در میادین میوه و تره‌بار تهران در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «داریوش جودکی» مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات کشف این محموله گفت: حدود ۹۰۰ تن برنج پاکستانی که از اسفند ماه سال گذشته در انباری در منطقه شورآباد کهریزک نگهداری می‌ شد، به دلیل ثبت نشدن در سامانه جامع انبارها، با همکاری نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: با توجه به خارجی بودن کالا و مشمول بودن آن در ضوابط قانونی، این تخلف مشمول ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و برنج‌ های مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه مالک این محموله تاکنون برای ارائه مدارک قانونی مراجعه نکرده است، تصریح کرد: از صاحب کالا مدارک و مستندات قانونی درخواست شد، اما با وجود پیگیری‌ های انجام‌ شده، مدارکی ارائه نشد و به همین دلیل دستور توقیف و انتقال محموله صادر شد.

جودکی درباره زمان توزیع این برنج‌ها گفت: با توجه به اینکه برنج از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران انجام شده تا این محموله پس از طی مراحل قانونی در میادین مختلف و در سطح ۲۲ منطقه شهر تهران توزیع شود.

وی در ادامه با اشاره به نظارت بر انبارهای کالا در استان تهران بیان کرد: تعزیرات حکومتی از طریق دسترسی به سامانه جامع انبارها، به‌صورت مستمر وضعیت انبارها و موجودی کالاها را رصد می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله ثبت نکردن کالا، احتکار یا تخلفات مرتبط با عرضه، بلافاصله ورود می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌ های استان تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر تعزیرات، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از جمله اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی نیز در زمینه شناسایی و برخورد با تخلفات انبارها همکاری و نظارت دارند.

جودکی با تأکید بر اینکه بخش عمده انبارهای استان تهران در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند، گفت: اگرچه نمی‌توان آمار دقیقی از انبارهای ثبت‌ نشده ارائه کرد، اما رصدهای مستمر نشان می‌دهد بیشتر انبارها در سامانه ثبت شده‌اند و با این حال، موارد تخلف همچنان شناسایی و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی درباره مجازات تخلفات نیز توضیح داد: نوع برخورد قانونی به ماهیت کالا و ضوابط مربوط به آن بستگی دارد؛ چنانچه کالا مشمول ضوابط قانونی بوده و تخلف صورت‌گرفته مصداق قاچاق باشد، علاوه بر ضبط کالا، جریمه قانونی نیز برای متخلف در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان تأکید کرد: نظارت بر انبارها هم از طریق سامانه‌ های هوشمند و هم با بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود و در صورت شناسایی هرگونه تخلف، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.