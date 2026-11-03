کشف ۶۱۳ تن گندم احتکار شده در سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط بیش از ۶۱۳ تن گندم احتکارشده در زاهدان خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان؛ ایرج عزیزی اظهار داشت: بیش از 613 تن گندم احتکارشده با پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و همکاری دستگاه‌های نظارتی در شهرستان زاهدان کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان افزود: این محموله در جریان رصد و پیگیری‌های مستمر نیروهای اداره‌کل اطلاعات استان و با هدف صیانت از امنیت غذایی و مقابله با احتکار کالاهای اساسی شناسایی شد.

وی ادامه داد: عملیات کشف این محموله طی گشت مشترک نظارتی و با هماهنگی و همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره غله شهرستان زاهدان انجام گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره این محموله بیان کرد: گندم‌های کشف‌شده با هدف احتکار و گران‌فروشی در انبار نگهداری شده بود و پس از کشف و ضبط، بلافاصله پرونده تخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی ویژه به مرجع مربوط ارجاع شد.

عزیزی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: صیانت از معیشت و آرامش مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با محتکران ارزاق عمومی، فارغ از بخش و جایگاه آنان، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تامین آرد و نان، با دستور مراجع ذی‌صلاح، گندم‌های کشف‌شده بلافاصله به چرخه تولید و توزیع بازگردانده شد تا در اختیار شهروندان قرار گیرد.

منبع: تسنیم