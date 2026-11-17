واکنش قالیباف به خبرسازی اخیر سیانان علیه ایران
قالیباف تأکید کرد: اعتبار جریان راست در آمریکا ته کشیده و رسانههای جدید مامور عملیاتهای فریب اسراییل شدند.
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دروغهای اخیر رسانههای آمریکایی علیه ایران با محوریت شبکه سیانان و روزنامه نیویورک تایمز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
همان عملیاتهای فریب (پرچم دروغین) و همان جنگطلبیهای همیشگی، فقط با لوگوهای جدید!
اعتبار جناح راست به ته خط رسیده و دیگر خریداری ندارد؛ به همین دلیل، عملیات روانی و پیامرسانی به سمت «نیویورک تایمز» و «سیانان» تغییر مسیر داده است.
این روند با تأیید لری الیسون پیش میرود. تسخیر و قبضهٔ رسانهها با تمام قوا در جریان است.
گفتنی است، لری الیسون بزرگترین حامی مالی خصوصی ارتش جنایتکار اسرائیل و شاخصترین چهره خانواده الیسون به عنوان مالکان جدید شبکه سیانان است.
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