روایت قالیباف از دستور رهبر انقلاب درباره رابطه با چین

به گزارش تابناک،، رئیس مجلسدر یادداشتی نوشت: تأکیدبر این است که تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود.

قالیباف رئیس مجلس تصریح کرد در اولین دیدار رسمی رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب، موضوع روابط با چین به‌عنوان یک اولویت سیاست خارجی ایران مطرح شد.

ایشان در دیدار با بنده و دستورات مکتوبی که به اینجانب ابلاغ می‌فرمایند، مسائل را نه به‌صورت توصیه‌های کلی یا تعارفات دیپلماتیک، بلکه به شکلی کاملاً مصداقی، دقیق و محوربه‌محور مورد تأکید قرار می‌دهند. در مدت زمانی که این مسئولیت بر دوش بنده بوده است.

تأکید ایشان بر این است که تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود، بلکه باید چارچوبی متوازن، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل و دستاوردهای ملموس داشته باشد.