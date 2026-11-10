||00:54
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتعبیر سرلشکر وحیدی از میدان‌های حضور مردمی
267بازدید
۰

روایت قالیباف از دستور رهبر انقلاب درباره رابطه با چین

رئیس مجلس و نماینده ویژه رهبر انقلاب در امور چین گفت: رهبر انقلاب دستور دادند رابطه با چین اولویت سیاست خارجی ایران باشد

کد خبر: 4201115تاریخ انتشار: 267 بازدید۰
قالیباف
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در یادداشتی نوشت: تأکید رهبر انقلاب بر این است که تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود.

قالیباف رئیس مجلس تصریح کرد در اولین دیدار رسمی رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب، موضوع روابط با چین به‌عنوان یک اولویت سیاست خارجی ایران مطرح شد.

ایشان در دیدار با بنده و دستورات مکتوبی که به اینجانب ابلاغ می‌فرمایند، مسائل را نه به‌صورت توصیه‌های کلی یا تعارفات دیپلماتیک، بلکه به شکلی کاملاً مصداقی، دقیق و محوربه‌محور مورد تأکید قرار می‌دهند. در مدت زمانی که این مسئولیت بر دوش بنده بوده است.

تأکید ایشان بر این است که تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه چین، نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود، بلکه باید چارچوبی متوازن، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل و دستاوردهای ملموس داشته باشد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

چینرهبر انقلابمحمدباقر قالیبافرئیس مجلسسیاسیت خارجیآیت الله سید مجتبی خامنه ای

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.