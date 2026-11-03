به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۲ آبان مجلس) در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ریشه دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران در ایستادگی مردم در برابر اهداف زیاده‌خواهانه این کشور است، اظهار کرد: ملت ایران استقلال‌طلبی خود را به آرزویی برای دیگر ملت‌های آزاده دنیا تبدیل کرده است.





دشمن در برابر مقاومت ملت ایران درمانده شده است



وی در ادامه با تأکید بر اینکه همین ایستادگی و مقاومت مردم، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی‌ها را به درماندگی کشانده است، افزود: دشمنان در برابر ملت مقاوم ایران نمی‌دانند چه کنند و در مقابل شکست‌های زنجیره‌ای خود، گاه‌وبیگاه تلاش می‌کنند با تهدید و اقدام نظامی، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما دشمنان کور خوانده‌اند؛ ایران تسلیم نمی‌شود و این خواب و خیال دشمن مربوط به دوران حکومت‌های سرسپرده و وابسته گذشته است.

پاسخ ایران به هرگونه خطای محاسباتی دشمن پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود



رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای نظامی کشور برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی گفت: پاسخ نظامی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران به هرگونه خطای محاسباتی دشمن پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود و بدون رعایت محدودیت‌های جغرافیایی، محاسبات غلط آنان و دارایی‌های مادی و غیرمادی‌شان را در هم خواهیم پیچید.



قالیباف با اشاره به تعیین راهبرد نظامی کشور از سوی فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: فرمانده معظم کل قوا راهبرد نظامی ما را در مقابله با حمله احتمالی دشمن مشخص کرده‌اند. بر این اساس، پاسخ نظامی و راهبردی ما به هرگونه خطای محاسباتی دشمن پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که با انگشت روی ماشه برای نبرد آماده است، پاسخ مقتدرانه و عقلانی به طرف آمریکایی داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست تا از وقوع جنگ جلوگیری کند. ما در عرصه میدانی و نظامی در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم و اگر واشنگتن بار دیگر دچار خطای راهبردی شود، باید بداند که این بار با میدان جدیدی از جنگ مواجه خواهد شد و درمانده‌تر از امروز به دنبال راه فرار خواهد بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه تصریح کرد: کشورهای منطقه باید بدانند که ایران برای دفاع از خود آمادگی کامل دارد و در صورت هرگونه اقدام اشتباه دشمن، پاسخ مقتدرانه‌ای خواهد داد.





انسجام ملی؛ قوی‌ترین سلاح ایران در جنگ بعدی



قالیباف با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: حفظ انسجام ملی قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و در نتیجه مؤثرترین متغیر بازدارندگی است.



وی خطاب به ملت ایران و به‌ویژه مسئولان کشور اظهار کرد: امروز برخلاف شایعه‌سازی‌های عده‌ای معدود، همه ما خدمتگزاران و مسئولان کشور در یک مرکزیت برنامه‌ریزی‌شده و با آمادگی برای مبارزه در همه میدان‌ها حضور داریم. همه ما با وحدت، انسجام و یکپارچگی در میدان‌های دفاعی، خدمت و دیپلماسی و ذیل رهنمودهای حکیمانه ولی‌فقیه زمان، برای مقابله قاطعانه با طراحی‌ها و اقدامات دشمن تمرکز داریم.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ابتکارات و تلاش مضاعف و به لطف الهی، عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) و همراهی همه اقشار مردم عزیز ایران، خواهیم توانست این مسیر پرفرازونشیب را با پیروزی پشت سر بگذاریم.





ضرورت نظارت فوری بر گرانی‌ها و قیمت کالاها



قالیباف در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان نشان می‌دهد که گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.



وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است، افزود: این شرایط زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها از وضعیت جنگی را فراهم کرده است. مردم ما که با ایستادگی قهرمانانه، سرافرازانه و عزتمندانه در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ ایستاده‌اند، لایق بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در همین زمینه، مجلس انتظار دارد دولت و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که مسئولیت مستقیم در این موضوع دارند، با فوریت بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها نظارت جدی و مؤثر داشته باشند.





مجلس پیگیر رفع مشکل صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها شود



قالیباف همچنین رسیدگی به مشکل ترافیک و صف‌های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرزهای کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال غرب و جنوب شرق را از دیگر موضوعات ضروری دانست و گفت: شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چند هفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز تحت فشار شدید قرار می‌دهد.



وی از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید خواست با حضور و بررسی میدانی این موضوع و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و اقتصاد و همچنین سازمان گمرک، ابعاد حقوقی و اجرایی آن را با فوریت بررسی و گزارش کارشناسی خود را برای حل مشکل ارائه کنند.



رئیس مجلس با اشاره به اقدامات و بررسی‌های قبلی در این زمینه اظهار کرد: پیش‌تر نیز دستور بررسی این موضوع صادر شده و سفرهایی به استان‌های مربوطه انجام گرفته است. این مسئله در دستور کار قرار دارد، اما باید با جدیت آن را پیگیری و به نتیجه برسانیم.





اولویت مجلس، رسیدگی فوری به مسائل اقتصادی و معیشتی است



قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تغییر اولویت‌های کاری مجلس به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم گفت: پیشنهاد من به همکاران در صحن مجلس این است که پس از پایان دستور کار فعلی، به سمت رسیدگی با اولویت به موضوعات اقتصادی برویم؛ البته نه با طرح‌های بلند و طولانی، بلکه با تمرکز بر گره‌هایی که باید در این شرایط از زندگی مردم در حوزه اقتصادی باز کنیم.



وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی و نظارتی اقتصادی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ماده ۴۵، مشکلاتی مانند مسائل گمرکی را در مدت کوتاه بررسی و تعیین تکلیف کنند تا مصوبات پس از طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال و زمینه گره‌گشایی از مشکلات فراهم شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهاد روشن من این است که از روال نوبتی بررسی طرح‌ها و لوایح عبور کنیم و موضوعات اقتصادی را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم. در صورت نیاز نیز می‌توانیم از ظرفیت تبصره ماده ۴۵ برای رسیدگی در صحن مجلس استفاده کنیم تا با سرعت بیشتری مشکلات مردم حل‌وفصل شود.

منبع: ایسنا