برخورد مرگبار یک نفتکش با کشتی کروز

پس از برخورد یک نفتکش با کشتی تفریحی، این کشتی به پهلو کج شد و بخشی از آن زیر آب رفت. این کشتی بیش از یک ساعت در پورت آو نیواورلئان پهلو گرفته بود که برخورد رخ داد.

به گزارش تابناک؛ منابع خبری در آمریکا اعلام کردند یک کشتی تفریحی پس از برخورد یک نفتکش با آن در رودخانه می‌سی‌سی‌پی در نیواورلئان واژگون شد.

پس از برخورد یک نفتکش به نام «آتلانتیک آسفالت» با یک کشتی کروزِ رودخانه‌ای با نام «امریکن هریتیج» که در بندر نیواورلئان پهلو گرفته بود، عملیات امداد و نجات روی رود می‌سی‌سی‌پی آغاز شد.

به‌روزرسانی‌های رسانه‌ها از نجات همه افراد حاضر در کشتی کروز خبر دادند. شهردار نیواورلئان گفت حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ نفر روی کشتی بودند و همه نجات داده شدند. همچنین اعلام شد ۳۲ نفر با آسیب‌دیدگی‌های غیرحاد به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گفته کاپیتان ملانی برنهام از گارد ساحلی، از دست رفتن کنترل نفتکش به‌عنوان یکی از عوامل احتمالی در دست بررسی است.

پس از برخورد، کشتی تفریحی به پهلو کج شد و بخشی از آن زیر آب رفت. این کشتی بیش از یک ساعت در پورت آو نیواورلئان پهلو گرفته بود که برخورد رخ داد.

در واکنش به حادثه، پلیس بندری پورت نولا، آتش‌نشانی نیواورلئان، پلیس نیواورلئان، گارد ساحلی آمریکا و نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند. هم‌زمان بخشی از رودخانه برای تردد شناورها بسته شد تا امدادگران بتوانند عملیات را انجام دهند.

بندر نیواورلئان اعلام کرد که اولویت‌شان حفظ ایمنی مسافران، خدمه و امدادگران است و این رخداد «فعال و در حال تغییر» توصیف شد. در زمان انتشار گزارش، وضعیت دقیق افراد حاضر روی کشتی به‌طور رسمی تأیید نشده و علت برخورد هم مشخص نبوده است.

منبع: ایسنا



