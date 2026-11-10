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تابناک
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حادثه دریایی در تنگه هرمز مقابل سواحل عمان

یک کشتی در شمال شرق منطقه‌ای در مقابل سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت.

کد خبر: 4201069تاریخ انتشار: 237 بازدید۰

نفتکش
به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سه شنبه از وقوع یک حادثه در شمال شرق منطقه «لیما» در عمان خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که این حادثه در فاصله ۱۹ مایل دریایی از منطقه مذکور رخ داده است.

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برچسب ها

کشتیآتش سوزینفتکشعمانتنگه هرمزحادثه دریاییسازمان تجارت دریایی انگلیس

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