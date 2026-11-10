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حادثه دریایی در تنگه هرمز مقابل سواحل عمان
یک کشتی در شمال شرق منطقهای در مقابل سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت.
به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سه شنبه از وقوع یک حادثه در شمال شرق منطقه «لیما» در عمان خبر داد.
این سازمان اعلام کرد که این حادثه در فاصله ۱۹ مایل دریایی از منطقه مذکور رخ داده است.
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