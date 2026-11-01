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2604بازدید

وقوع حادثه جدید دریایی در تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای جدید در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن یک شناور خبر داد.

کد خبر: 100000079تاریخ انتشار: 2604 بازدید

تنگه هرمزبه گزارش تابناک به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای در داخل  دریافت کرده‌ است.

این نهاد انگلیسی افزود که ناخدای یک کشتی تجاری اطلاع داد که کشتی دیگری هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره کشتی هدف قرار گرفته و هویت مالک آن منتشر نشده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که شناورها و کشتی هایی که دستور العمل ایران را برای عبور از تنگه هرمز نادیده بگیرند، هدف قرار خواهند گرفت.

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کشتینفتکشتنگه هرمزنیروی دریایی سپاهسازمان تجارت دریایی انگلیسپرتابه

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