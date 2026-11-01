وقوع حادثه جدید دریایی در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای در داخل دریافت کرده‌ است.



این نهاد انگلیسی افزود که ناخدای یک کشتی تجاری اطلاع داد که کشتی دیگری هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.



هنوز جزئیات بیشتری درباره کشتی هدف قرار گرفته و هویت مالک آن منتشر نشده است.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که شناورها و کشتی هایی که دستور العمل ایران را برای عبور از تنگه هرمز نادیده بگیرند، هدف قرار خواهند گرفت.

