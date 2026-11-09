عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش

میلیون‌ها نفر در سراسر هند و جهان در حال برگزاری جشن دیوالی، جشنواره هندوها موسوم به «جشنواره نور» هستند؛ جشنی که نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی و نیکی بر بدی است.