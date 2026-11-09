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کد خبر: 4200710 بازدید: 774۰

عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش

میلیون‌ها نفر در سراسر هند و جهان در حال برگزاری جشن دیوالی، جشنواره هندوها موسوم به «جشنواره نور» هستند؛ جشنی که نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی و نیکی بر بدی است.

عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش

منبع: آسوشیتدپرس

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برچسب ها

هندعکس بین المللعکس مستندآیین باستانی دیوالی

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