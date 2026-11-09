عکس: آیین باستانی دیوالی؛ جشن نور و نیایش
میلیونها نفر در سراسر هند و جهان در حال برگزاری جشن دیوالی، جشنواره هندوها موسوم به «جشنواره نور» هستند؛ جشنی که نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی و نیکی بر بدی است.
منبع: آسوشیتدپرس
میلیونها نفر در سراسر هند و جهان در حال برگزاری جشن دیوالی، جشنواره هندوها موسوم به «جشنواره نور» هستند؛ جشنی که نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی و نیکی بر بدی است.
منبع: آسوشیتدپرس
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